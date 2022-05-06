頎邦科技爆群聚感染 勞動部送「關懷包」 為移工打氣
驅動IC封測大廠頎邦科技目前約200名移工確診，勞動部在4日準備防疫關懷包，送給此次受影響隔離的外籍移工們，並同時向企業雇主及仲介公司宣導落實勞動部所制定的因應嚴重特殊傳染性肺炎及雇主聘僱移工指引等防疫措施，盡力協助企業及移工們一起度過疫情的挑戰。
勞動部勞動力發展署桃竹苗分署賴家仁分署長與新竹縣政府勞工處林副處長東山於4日一同前往致贈223個關懷包，並由頎邦科技防疫長代表受贈；關懷包內除提供溫度計、乾洗手、口罩防疫物資、多國語廣播頻道資訊及關懷小卡，讓移工可以自我防疫保護，另備有乾糧、即溶沖泡包及甜品罐頭等各項即食品，希望減少移工因無法外出採買物資的不便，也感謝移工們配合防疫共體時艱。此外，勞動部提供1955雙語諮詢專線資訊，還有[email protected]移點通宣導文宣，呼籲移工加入「[email protected]移點通」，就能隨時以母語獲得防疫觀念指導及疫情相關資訊。
勞動部桃竹苗分署長賴家仁表示，雇主應落實生活照顧管理責任及加強宣導移工防疫觀念，為使移工即時獲得防疫資訊，勞動部已將疫情指揮中心發布的疫情資訊，例如家用快篩試劑操作方式、施打疫苗前後應注意事項等翻譯成英語、泰語、印尼語及越南語，並透過勞動部所建置的「[email protected]移點通」進行推播，相關防疫資訊亦同步置於多國語跨國勞動力權益維護資訊網站。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。