中職／IG百萬狂粉！樂天邀天使美女元元開球

桃猿加油！Rakuten樂天棒球隊日前正式將桃園國際棒球場冠名為「樂天桃園棒球場」，成為中職首座冠名母企業的主場，為台灣職業運動開創先例。球團也與桃園市政府體育局合作推出「桃園日」活動，13場次賽事分區招待13行政區民免費觀賽，10日由龜山區上陣挺桃猿，龜山區民憑身分證件免費入場，當天由美女吳婕安(元元)開球。
IG上擁有近百萬粉絲的吳婕安(元元)，老家就在桃園，長相甜美彷彿蜜糖，有著小女孩般甜甜的天使臉蛋，在藝能界素負盛名，經營自媒體又非常親和的風格，讓她在網路上頗具人氣，更受到《綜藝玩很大》、《國光幫幫忙》、《綜藝大熱門》、《綜藝大集合》、《飢餓遊戲》、《綜藝3國智》、《娛樂百分百》等電視綜藝節目邀請擔任嘉賓，以及各大媒體專訪，因此在各大論壇造成轟動，一出道就爆紅。
元元多次登上《YAHOO奇摩》首頁熱門關鍵字，平時的動態亦受到各大媒體爭相報導。除了精緻的五官及臉蛋，好身材更是讓人驚艷，寫真書一上市就銷售一空，人氣紅不讓，目前正在籌備第三本寫真書，甜美笑容是元元的招牌，努力不懈堅持到底正是他的座右銘，曾多次來到樂天桃園棒球場欣賞全猿主場，如今真的站上投手丘為大家開球！
除了龜山區日外，5月10日這天也將針對東西下尊猿席、內野ABG區預售票及金銀猿卡友發放Rise Up桃猿男兒應猿毛巾，限量1500條，持這三區全家預售票的球迷朋友及金銀猿卡友進場皆可兌換應猿毛巾，高舉應猿毛巾戰起來！