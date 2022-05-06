對俄立場大不同！「東協模式」下　譴責與否討論難

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王文岳指出，東南亞國家在國際格局上立場非常的複雜，有些國家在冷戰時期與俄羅斯有緊密關係，包含越南、緬甸、寮國、柬埔寨。也有部分國家在戰略自助上有考量，所以選擇與俄羅斯建立關係，譬如印尼。儘管多數東南亞國家對於俄羅斯入侵烏克蘭之舉感到震驚，但因為東協各會員國自身的歷史與地緣政治因蘇，東協國家難有集體行動。
在以共識決著名的「東協模式」之下，東協僅能發出軟弱無力的聲明，但是在幾天之後的聯合國大會譴責俄羅斯的決議中，包括新加坡、印尼、菲律賓、汶萊、馬來西亞、泰國、緬甸等8個東協成員國與141個國家表示支持，而與俄羅斯關係深厚的越南與寮國則是投了棄權票。王文岳表示，這樣的結果顯示出，這些國家在跳脫「東協成員國」身份之後，在全球格局的投票上，又回歸和平大義之下，更反映了東協國家在表態與實質中的模稜兩可、兩難的局面。
在面對俄烏戰爭的表態上，王文岳將東協國家約略分為三類，第一類就是恪守國際法，對俄羅斯予以譴責的國家，但屬於這個類別的只有新加坡，而新加坡也是東南亞唯一一個公開以侵略者名義譴責俄羅斯，同時採取一系列金融制裁與出國管制的國家。
第二類則是加入譴責，但並非是第一時間譴責，或是另有盤算，屬於這類別的國家包括印尼、汶萊與菲律賓。俄羅斯近年來與這三個國家關係甚好，其中以印尼的態度較為明確，王文岳指出，印尼長期與俄羅斯有一定的安全合作關係，所以即使遭到美國施壓，印尼仍避免譴責俄羅斯。而菲律賓則是在杜特蒂就任總統以來，為了改善過度親美的立場，而與俄羅斯親近，因此對於侵烏行動的表態較為含糊。
第三類則是完全避免譴責俄羅斯的立場，這些國家包含馬來西亞、泰國、越南、寮國與柬埔寨。這些國家對於西方結盟以及民主價值保持較為妥協的立場。其中馬來西亞的政治立場較為批判西方，因此馬來西亞在北韓、俄羅斯關係甚好，即使在冷戰時期都有保持著一定關係。泰國則是在2014年政變後，就與中國和俄羅斯保持穩定交流。越南本身在軍事合作上以及為了制衡中國，雙方保持密切國防交流，越南也相當依賴俄羅斯。王文岳指出，在俄烏戰爭後，因東協國家各自想法不同，因此很難採取一個斷然的立場去譴責俄羅斯。
不過俄烏戰爭對於東協來說，直接影響並不大。以安全面而言，先前西方對俄羅斯採取軍事設備出口管制以及經濟制裁，影響了俄羅斯在東南亞地區的武器銷售。從政治面上來看，雖然蒲亭過去曾經親參與過東協高峰會，但影響仍有限。雖然俄羅斯是東協的第11大貿易夥伴，但在經濟面的衝擊上，可能還是比不上戰爭造成的全球供應鏈不穩定，間接對東南亞國家造成影響來的重大。