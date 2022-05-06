有ADHD怎麼辦？醫：未必要治療，２方向可改善！

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ADHD影響層面廣，
不單只是過動而已。
楊聰財醫師表示，ADHD較廣為人知、多數人對其印象就是「過動」，但從影響來看其實不單單只是如此。ADHD的症狀主要可分兩類型，包括注意力不足及過動、衝動，細得來看，個案容易有遇到事件的當下較難有效分辨及處理，相較之下會以快速但出錯率高的直覺應對。而反應速度及精準度，也會隨著時間而下降，難有較長的時間保持專注。若事件出現變動，個案往往無法迅速適應，適應環境的能力及彈性較為不足、甚至僵化。從行為上來看，就常會多話、不停的動、坐不住、無法安靜平靜的執行任務、難以輪流等待、甚至干擾到他人。而因為難以專注在事情上，自然不易記得當下的事物，也常見遺漏事物。
另一方面，個案因受ADHD影響難以專注於特定事物上，但還是會被社會、群體要求專注，或是因無法專注、難以完成任務而長期被受責難，甚至因此被認為違抗師長、長官、團體生活規定等，因此日久也容易合併焦慮症、憂鬱症、對抗障礙症等其他心理疾病。整體而言不只是過動、注意力不足，簡單論之，社交、生活等皆可能長期受到阻礙，影響甚遠。
ADHD約９成原因不明，
甜食僅是部分可能原因。
對於ADHD的成因，許多民眾會認為是年幼時吃巧克力等甜食過多所引起，對此楊聰財醫師指出，ADHD成因約有10%可找到解答，為癲癇、腦炎等腦傷，不過約有90%找不到答案，確切的成因還有待更進一步研究，不過多數學者普遍認為可能與遺傳、母親懷孕時抽菸酗酒或感染、胎兒時期腦部發育異常、發育過程損傷等有關，幼兒時期吃太多甜食是其中一項可能。因此為避免孩童出現ADHD，不只是需有智慧的控制甜食，避免過多直接影響或太少而形成壓抑的反效果，懷孕等各時期也都需多留意。
ADHD改善未必需要治療，
醫：借力使力也能發揮所長。
楊聰財醫師表示，ADHD約有6成左右的機率會延續至成人，不論是以個人立場看自己，又或是為自己的小孩尋求改善方法，都可從兩大方向思考。醫師表示，改善未必需要治療ADHD，主要應看影響生活程度，若影響到一般生活，例如時常衝動決定而產生損失、時常遺漏事物等，可透過APP訓練注意力、睡眠充足、養成運動習慣等自主改善，降低ADHD症狀。必要時可尋求醫學協助，透過藥物治療及認知行為治療等，有助改善ADHD、提升專注力。
不過，民眾也可以了解，ADHD其實未必是個缺陷，也可以是個優勢。若日常生活都相當順利、並無大礙，反倒是學業、課堂、工作等需持續坐在位子上而感到壓抑或備受責難，或許可以思考往其他方向發展，未必要「鎖住自己」。例如難以專注的情況下．若作會計少一個0就損失慘重，那不如可往運動員、舞蹈老師、往外跑的業務等動態、甚至助人職業方向發展，藝術創作也是一個很好的方向，借力使力，不必追求或遵循不適合自己的人生規劃，也更能發揮所長、避免壓抑甚至引起其他心理疾病。改善重點未必需要著重在ADHD上，而是改善整體生活，如此也是個很好的選擇。
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