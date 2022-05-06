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高登風波後首發重訊！昶虹：無財務擔保、未簽約

▲衛福部向國內廠商採購快篩試劑，其中一間廠商高登環球生技遭爆前身為小吃店引發風波。（圖／記者許若茵攝）
▲衛福部向國內廠商採購快篩試劑，其中一間廠商高登環球生技遭爆前身為小吃店引發風波。（圖／記者許若茵攝）

記者許若茵／台北報導

2022-05-06 13:28:07

衛福部向國內廠商採購快篩試劑，其中一間廠商高登環球生技遭爆前身為小吃店引發風波，昶虹國際（2443）也被視為其背後金主。今（6）日午間，昶虹發布重訊強調，尚未與高登、韓商簽約，也未替高登提供任何財務擔保。

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國民黨立法院黨團爆快篩試劑廠商高登環球生醫前身為小吃店，質疑其資本額200萬卻能承接衛福部16.5億快篩試劑採購合約有貓膩。高登則透過聲明回應決定棄標，並提到「徵得昶虹國際董事長林俊輝同意攜手合作」，外界也將昶虹國際視為是高登背後金主。

對此，今午間昶虹發布重訊，指出因與高登環球生醫有限公司合作，參與政府新冠肺炎快篩試劑緊急採購案，引發媒體議論，針對外界質疑，特發表重大訊息，以為澄清。

昶虹說明，因高登生醫聲請引進韓商CELLTRION快篩試劑高達1700萬劑，政府雖有意緊急採購，然因每劑價格僅95元，不及高登生醫獲韓商允許價格，故仍多方談判爭取中。韓商雖同意支援1700萬劑，但對於價金支付方式、政府保證、銀行保證等諸多事項，與本公司未能達成一致共識。

昶虹表示，政府是與高登生醫採購，高登生醫未與政府正式簽約前，根本無法確定採購契約是否成立，一切均在未定之天，事前無法確認，高登生醫退出此次採購案，使1700萬劑快篩試劑採購案功敗垂成，尚未與高登生醫、韓商Celltrion簽訂契約，也無從發佈重大訊息。

昶虹也強調，向高登生醫採購快篩試劑皆是以匯款方式支付價款，所以，並未替高登生醫提供任何財務擔保，除本案之外，昶虹與高登在2021年8月31日，透過台大農業生物科技下單高登7200劑試劑，實際入庫7135劑，於今年4月25日完售，另本月3日下單高登30萬劑，預計明日試劑可以進入台灣中正機場海關。

昶虹也稱，高登生醫退出政府採購案，對公司財務業務尚無重大影響。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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