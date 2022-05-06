高登風波後首發重訊！昶虹：無財務擔保、未簽約

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對此，今午間昶虹發布重訊，指出因與高登環球生醫有限公司合作，參與政府新冠肺炎快篩試劑緊急採購案，引發媒體議論，針對外界質疑，特發表重大訊息，以為澄清。
昶虹說明，因高登生醫聲請引進韓商CELLTRION快篩試劑高達1700萬劑，政府雖有意緊急採購，然因每劑價格僅95元，不及高登生醫獲韓商允許價格，故仍多方談判爭取中。韓商雖同意支援1700萬劑，但對於價金支付方式、政府保證、銀行保證等諸多事項，與本公司未能達成一致共識。
昶虹表示，政府是與高登生醫採購，高登生醫未與政府正式簽約前，根本無法確定採購契約是否成立，一切均在未定之天，事前無法確認，高登生醫退出此次採購案，使1700萬劑快篩試劑採購案功敗垂成，尚未與高登生醫、韓商Celltrion簽訂契約，也無從發佈重大訊息。
昶虹也強調，向高登生醫採購快篩試劑皆是以匯款方式支付價款，所以，並未替高登生醫提供任何財務擔保，除本案之外，昶虹與高登在2021年8月31日，透過台大農業生物科技下單高登7200劑試劑，實際入庫7135劑，於今年4月25日完售，另本月3日下單高登30萬劑，預計明日試劑可以進入台灣中正機場海關。
昶虹也稱，高登生醫退出政府採購案，對公司財務業務尚無重大影響。
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