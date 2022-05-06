高苑科大菲籍學生淪為血汗學工　111學年度禁招境外生

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學生表示，這些工作難度很高而且很折磨人，常常工作到半夜，有時甚至沒給加班費，但自己別無選擇，否則根本付不起學費，並直指「這個學程是個笑話，我們來台灣是為了學習並獲得學位，但看起來我們像是被壓榨的奶牛。學校只在乎我們的錢，請幫幫我們！」
台灣人權促進會秘書長施逸翔指出，這些情況若屬實，皆已涉及國際勞工組織的強迫勞動指標：濫用弱勢處境、欺騙、抵債勞務、苛刻的工作及生活條件、超時加班。
范雲表示，據校方說法，這些學生是透過菲律賓當地「代辦公司」申請入學，向學生收取新台幣5萬元代辦費，若學生無法一次付清，可以先到台灣後再分期付款，但這樣就須付6萬3000元，簡直是超高利貸，且這些狀況校方都知情。另，校方在外籍生招生簡章內寫台灣一年生活費8萬，並非合理數字，有誤導學生之嫌。
范雲提到，高苑科大的境外生人數，佔全校學生的31%，遠高過全國各大專院校境外生平均比例5.5%，之所以外籍生比例如此高，是因為法規替招生不佳的大專院校大開外籍生招生之門。
據《外國學生來臺就學辦法》第5條，各大專院校的外國學生招生名額，除了額外申請的「專班」名額、本國生招生名額外加10%的名額外，還可申請超額招收，甚至還有第3項的「本國學生未招足，得以外國學生名額補足」條款，高苑科大在107學年度時，即是利用此條款，一口氣多收了167位外籍生。
台灣勞工陣線秘書長孫友聯表示，強烈要求教育部嚴格審查所有外籍生招生計劃，確保學校能提供師資、語言、符合學習內容的實習機會等學習條件；加強跨部會合作，教育部應會同勞動部針對學校及其合作廠商涉及違反勞動法的部份進行裁罰，以避免目前在台外藉學生的權益繼續受到侵害。
教育部回應，今年4月7日接獲陳情後，就派員和學生會談，並無預警至學校查核、抽訪境外生，確認高苑科大有實習課程辦理不當，以及引導學生對外宣稱只工作20小時的情形。對此，教育部已列計重大行政缺失，納入私校獎補助扣減重要參據。另外，高苑科大3月因財務問題被列為專案輔導學校，自111學年度禁止招收境外生，後續會將此事件列為「解專輔」的重點之一。
范雲說，高教境外生過去幾年來狀況不斷，都還沒完全解決，現在教育部又推出「重點產業領域擴大招收僑生港澳學生及外國學生實施計畫案」，即將在新的學年度上路，其中「國際專修部」方案，雖然要求外籍學生一律先修華語課程，但在招生名額、生師比上，都給予更彈性的措施，令人擔心未來這些學校學生的受教品質。
教育部回應，上述申請資格為近3學年度無境外招生缺失，且非預警、專案輔導學校，最近一次師資質量基準考核須符合規定。教育部將審核學校的課程規劃、學生輔導機制、收退費標準合理性等，有疑慮的學校都將不予核定。
私校工會理事長尤榮輝認為，高苑科大於2018辦理柬埔寨產學專班就出現問題，為何教育部未禁止其招收境外生，仍持續補助經費辦理菲律賓專班，令人費解，如今再爆出血汗黑工弊端，教育部卻只扣減獎補助款，處分太輕，建議比照中州科大，命令高苑科大停招；對於剝削學生勞力，讓學生非法打工的僱主，勞動主管機關也應查處嚴懲。