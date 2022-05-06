清冠一號缺貨　中醫師估5月中旬產能回穩

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不過隨著本土確診個案成長，新冠一號傳出供不應求，對此，陳博淵受訪時證實，他表示，因為個案數一直增加，在開放居家照護患者可公費使用清冠一號後，許多院所手中並無足夠藥物，甚至是完全沒有藥物，同時向廠商進貨，廠商即使釋出全數庫存仍然不夠。
陳博淵坦言，目前無法統計缺貨數量，北部個案數多，「我也不知道大家手中有多少」，各地也都僅能就手中現有數量少量分配，且現在要製造新藥並非可立即生產，產出後要經過檢驗還需一段時間，預計要到5月中旬後，產能才會逐漸供應需求，可個案數持續增長的情況下，也可能只能稍微紓解缺貨情形。
陳博淵說明，居家照護個案多為輕症或是無症狀，輕症若有咳嗽、黃痰、胸悶等症狀較明顯者，經診斷後可能會開立清冠一號，但若是無症狀者，或症狀較不明顯者，醫師則會斟酌開立藥方，並搭配其他科學中藥治療。
陳博淵進一步說明，所有中醫院所都有科學中藥，可按清冠一號處方精神條配處方，他認為，如果民眾指定要清冠一號，勢必會有供給問題，但若願意搭配健保，透過視訊診療，服用其他醫師開立適當的科學中藥，仍然也會有好的療效，也因有健保不會增加過多負擔。
陳博淵提醒，清冠一號屬於處方藥物，一定要經過中醫師開立處方才可購買，不可自行自費隨意購買服用，若體質不合適可能出現加劇腹瀉、虛寒情形。
另部分確診者稱服用清冠一號後會有腹瀉情形，陳博淵也分享，新冠肺炎症狀本就有腹瀉，清冠一號藥方略微寒涼，也可能會有腹瀉，建議民眾可搭配生薑湯飲服用舒緩。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。