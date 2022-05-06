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清冠一號缺貨　中醫師估5月中旬產能回穩

▲本土新冠疫情升溫，抗新冠肺炎特效藥「台灣清冠一號」傳出供不應求。（圖／記者許若茵攝，2022.4.22）
▲本土新冠疫情升溫，抗新冠肺炎特效藥「台灣清冠一號」傳出供不應求。（圖／記者許若茵攝，2022.4.22）

記者許若茵／台北報導

2022-05-06 14:58:20

本土新冠疫情升溫，抗新冠肺炎特效藥「台灣清冠一號」傳出供不應求。對此，中華民國中醫師公會全國聯合會副秘書長陳博淵今（6）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時證實缺貨情形，預估要到本月中旬產能才會較為舒緩。

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清冠一號是由衛福部國家中醫藥研究所結合臨床及基礎研究所研發的新冠肺炎特效藥物，自4月18日起，新冠肺炎確診輕症、無症狀居家照護患者，可由中醫師視訊診療評估後，開立公費「台灣清冠一號」治療使用。

不過隨著本土確診個案成長，新冠一號傳出供不應求，對此，陳博淵受訪時證實，他表示，因為個案數一直增加，在開放居家照護患者可公費使用清冠一號後，許多院所手中並無足夠藥物，甚至是完全沒有藥物，同時向廠商進貨，廠商即使釋出全數庫存仍然不夠。

陳博淵坦言，目前無法統計缺貨數量，北部個案數多，「我也不知道大家手中有多少」，各地也都僅能就手中現有數量少量分配，且現在要製造新藥並非可立即生產，產出後要經過檢驗還需一段時間，預計要到5月中旬後，產能才會逐漸供應需求，可個案數持續增長的情況下，也可能只能稍微紓解缺貨情形。

陳博淵說明，居家照護個案多為輕症或是無症狀，輕症若有咳嗽、黃痰、胸悶等症狀較明顯者，經診斷後可能會開立清冠一號，但若是無症狀者，或症狀較不明顯者，醫師則會斟酌開立藥方，並搭配其他科學中藥治療。

陳博淵進一步說明，所有中醫院所都有科學中藥，可按清冠一號處方精神條配處方，他認為，如果民眾指定要清冠一號，勢必會有供給問題，但若願意搭配健保，透過視訊診療，服用其他醫師開立適當的科學中藥，仍然也會有好的療效，也因有健保不會增加過多負擔。

陳博淵提醒，清冠一號屬於處方藥物，一定要經過中醫師開立處方才可購買，不可自行自費隨意購買服用，若體質不合適可能出現加劇腹瀉、虛寒情形。

另部分確診者稱服用清冠一號後會有腹瀉情形，陳博淵也分享，新冠肺炎症狀本就有腹瀉，清冠一號藥方略微寒涼，也可能會有腹瀉，建議民眾可搭配生薑湯飲服用舒緩。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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