恐龍、星空躍上　中市「科博館站」候車亭

▲台灣大道公車專用道「科博館站」雙向共2座站體，站體內外彩繪，結合侏儸紀史前風格。(圖／市政府提供2022.5.6)

台中市政府推動公車候車亭及專用道站體活化，首次邀請國立自然科學博物館參與認養台灣大道公車專用道「科博館站」雙向共

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座站體，站體內外彩繪，結合侏儸紀史前風格，帶領民眾走進科學人文的奇妙世界。今

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日舉行認養簽約儀式，市長盧秀燕表示，科博館於

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站體共繪有

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隻恐龍，恐龍是科博館重要的象徵，未來科博館站會成為全台灣最受喜歡的候車亭。

盧秀燕表示，台灣大道公車專用道全線一共

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座站體，站體原由市府照顧，啟用後一直未大整修，市府於去年至今年編列近

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千萬元預算將站體除汙、整修破損處及粉刷並，開放企業長期認養，對於企業認養，市府均會審圖，致力提升都市景觀。

盧秀燕提到，為了有效活化公車候車亭及專用道站體，近年開放優質機關、企業認養。其中，科博館雙向站體由國立科博館認養，感謝館長焦傳金率領團隊把科博館最有趣、重要的象徵「恐龍」設計在

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座站體上，其中

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座站體內搭配浩瀚星雲彩繪，另

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座則搭配原生特有種植物意象，相信恐龍迷一定很高興，歡迎大家參觀。盧市長還溫馨提醒民眾不要為了看漂亮彩繪而錯過公車。

國立自然科學博物館館長焦傳金指出，公車專用道「科博館站」站體內外，白天晚上都十分美麗，希望藉由認養帶動其他機構為其餘站體做出各有特色的展示，歡迎大家來「科博館站」參觀、打卡，並走訪科博館。

交通局表示，專用道每日運量可達

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萬人次，而科博館站點位於台灣大道，每日候車約有

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千多人，為重要大眾運輸候車節點，附近有金典酒店、廣三

SOGO

百貨、國立自然科學博物館及植物園等藝文、觀光與商業精華區域，更是勤美綠園道連接科博館的重要樞紐，科博館以其著名意象打造煥然一新的站體風貌，能感受到科博館氛圍，延伸科博館體驗，提升民眾公車候車環境也創造特色市容。

交通局指出，科博館加入候車亭認養行列後，目前已有

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座公車候車亭及

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座台灣大道公車專用道站體由相關單位認養，未來也將持續媒合學校、機關、團體或公司行號等認養候車亭，共同維護公共設施。