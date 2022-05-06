S媽離開徐家「當房仲獨自養3孩」 成為小S背後永遠靠山
藝人小S（徐熙娣）近來行程滿檔，網路節目、電視節目接連登場後，也發行個人專輯再度獻聲，現在還揪S媽進軍Podcast節目《老娘的老娘：小S和S媽的超展開對話》，將於今年母親節（8日）正式上架，而S媽也在Podcast裡首度揭開，希望外界可以稱她「S媽」的原因。
當年S媽懵懵懂懂的結婚，時間久了，越來越能體會到人生不該如此侷限，於是開口「革命」，請公婆同意她跟老公離婚。怎料一直待S媽很好的婆婆，因為擔心、不捨她離開，竟開出「要走就要帶著3個小孩一起走」的條件，想讓媳婦知難而退，沒想到S媽覺得自己生的小孩當然自己養便立刻答應，後來真的透過家庭革命表態，臨走前還跪下說：「謝謝爸、謝謝媽！」從此離開徐家、當房仲獨自養大3個小孩，所以嚴格來說，S媽不是「徐媽媽」，應該是黃小姐，她寧願大家喊她「S媽」，因為有種「Super Mom」的感覺。
小S表示S媽有很多精采的人生故事，只有大姊、大S跟她3人知道，非常希望讓媽媽親口說給大家聽，她在節目裡大爆料，好比S媽在電視節目以及媒體面前總是笑容滿面、慈眉善目、輕聲細語、溫柔優雅，實際上她們小時候非常怕媽媽，甚至怕到3姊妹對著一尊從路上撿回家的小小佛像，祈禱著「請神明保佑媽媽今天回來累到睡著、千萬不要生氣」。
《老娘的老娘：小S和S媽的超展開對話》內容尺度無限制，談夫妻、談婆媳、談叛逆、談霸凌，也談女性怎麼追夢、怎麼生活、怎麼整人、甚至怎麼整形。小S坦言明明有些話題很黑暗、很悲傷，可是母女倆講起來就變成黑色喜劇，也體會到自己能夠成為一位獨立女性，是因為她知道自己身後永遠有個靠山，就是媽媽。