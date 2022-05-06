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「害怕」寧忍痛也不換膝？　「微創手術」短時間恢復跑跳

「害怕」寧忍痛也不換膝？　「微創手術」短時間恢復跑跳
「害怕」寧忍痛也不換膝？　「微創手術」短時間恢復跑跳

健康醫療網

2022-05-06 14:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】「陳醫師，我的膝蓋實在痛得很厲害，一下左腳、一下右腳，晚上更是無法睡！想要手術治療，不知道要花多少錢？我真的很害怕開完刀，醒不過來，也害怕開完刀後，膝蓋比現在還差！」七十幾歲的阿嬤跑到骨科門診，希望醫師給她一個建議。

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人工膝關節置換率低　多因害怕

根據衛生福利部的統計，台灣國人有膝蓋退化性關節炎的比例高達15%，但自98年至100年每年進行人工膝關節置換的人卻大約只有2萬人次，這之間的落差主要歸因於「害怕」。美國研究指出，大多數病患延後手術有幾種原因，包括害怕未知、害怕手術、害怕「失去」身體的一部分、害怕手術後變得更糟。

膝蓋退化性關節炎　嚴重恐影響健康膝蓋

收治病例的彰基醫學中心骨科部主治醫師陳志鎧表示，因為年齡、疾病、或是創傷，造成半月板或是軟骨的受傷，進而關節液的減少，引發一連串發炎物質開始破壞關節腔。早期的症狀除了紅熱腫痛之外，還容易發炎積水，更嚴重的是，常常會靠著另外一側相對健康的膝蓋跛行，因而兩側膝蓋輪流疼痛，最後兩側膝蓋都同步退化。

微創器械＋雞尾酒止痛藥　短時間恢復功能

傳統的全膝關節置換需要同時拿掉前十字韌帶和後十字韌帶，才能放上全套的人工膝關節，但十字韌帶上有本體感覺神經，部分的長者也因而造成蹲踞困難與莫名的疼痛。

陳志鎧主治醫師說明，利用微創器械與手法，打磨掉增生的骨刺和滑膜，不傷及另外兩個健康的小關節與十字韌帶，維持最佳的膝關節張力與本體感覺神經，並在關節腔內打入「雞尾酒」的止痛藥，讓長者可以在最快的時間內，回復到未退化前的狀況。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53635

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