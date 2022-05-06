全台最具特色候車亭 台灣大道「科博館站」恐龍現身

由國立自然科學科物館認養的臺灣大道公車專用道「科博館站」，經過2個多月彩繪施工，6隻遠古巨獸圖像陸續現身，引來恐龍迷驚喜連連，預計五月底工程全部完工！在此之前，科博館與臺中市政府於今天舉行候車亭認養簽約儀式，由市長盧秀燕與科博館長焦傳金簽訂3年合約，將共創臺中觀光與藝文新地標。臺中市長盧秀燕歡迎大小朋友來台中探索參觀





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台中市長盧秀燕表示，市府積極推動公車候車亭及專用道站體活化，近年來開放優質機關、企業認養。其中，科博館雙向站體由國立科博館認養，感謝館長焦傳金率領團隊把科博館最有趣、最重要的象徵「恐龍」，設計在2座站體上。其中1座站體內搭配浩瀚星雲彩繪，另1座則搭配原生特有種植物意象，相信恐龍迷一定很高興，盧市長還溫馨提醒民眾，千萬不要為了漂亮恐龍錯過公車。





▲全台最具特色候車亭─台灣大道「科博館站」有恐龍現身，市長歡迎大小朋友來探索。（圖／科世館提供）

科博館館長焦傳金指出，館方從2020年6月起與臺中市政府開始洽談專用道候車亭認養，藉由站體串聯草悟道延伸至科博館生命演化步道，無論通勤族或外地旅客，都能感受到博物館的場域氛圍向外延伸，彩繪完成後「科博館站」將會是全臺最具特色的候車亭。





候車亭外觀彩繪的三角龍、伶盜龍、暴龍、竊蛋龍、圓頂龍、真板頭龍6隻都是「恐龍廳」熱門主角，科博館邀請臺中在地、揚名國際的藝術家鄒駿昇合作，畫風細膩的他，以低飽和色調、復古繪圖風格詮釋，讓人眼睛為之一亮。





▲全台最具特色候車亭─ 台灣大道「科博館站」，外觀彩繪恐龍，內部意象是浩瀚星空。（圖／科博館提供）

館長焦傳金說，候車亭站內裝飾由館內展示組設計，往海線方向這一側穹頂主題是「浩瀚星空」，夜晚加上燈光、霓虹點綴，乘客彷彿沉浸在無垠宇宙；往臺中車站的候車亭站內是「城市中的植物園」，仰望可看到科博館植物園四季綻放的繽紛花果，還有珊瑚礁植物圍繞的起伏礁岩區。





科博館站」今年3月開始彩繪工程，網路上話題性十足，網友們陸續來朝聖、拍照打卡，迫不及待敲碗6隻恐龍完整樣貌。這次與中市府簽約認養也聯名製作3款限量恐龍鑰匙圈，民眾未來有機會透過社群活動把獨特紀念品帶回家。









