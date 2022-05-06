COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

打烏賊戰轉移焦點？藍議員：能否賣快篩劑是指揮中心權責

▲新北市議員陳偉杰呼籲，請中央將自己的標案給解釋清楚，不用牽拖給新北市政府，別再黑箱作業這才是正解。（圖／新北市議員陳偉杰提供）
▲新北市議員陳偉杰呼籲，請中央將自己的標案給解釋清楚，不用牽拖給新北市政府，別再黑箱作業這才是正解。（圖／新北市議員陳偉杰提供）

記者陳志仁／新北報導

2022-05-06 14:34:16

中央疫情指揮中心採購快篩劑標案，高登公司遭在野質疑沒有任何醫療的專業，及相關的實績卻能得標；為此，指揮中心也大動作的澄清外，綠營人士卻直指該公司醫療器材販賣業的許可執照由新北市政府核發，引發熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲新北市議員江怡臻表示，法規規定國中小只能有8%是代課老師，但是新北市就有多達130所的小學、60間國中，代課老師的人數超過10%。（圖／記者陳志仁攝）
▲新北市議員江怡臻表示，指揮中心緊急採購快篩試劑，這是一件政府的採購案，廠商資格的條件或適當性，應由中央疫情指揮中心說明清楚。（圖／記者陳志仁攝）
身兼國民黨發言人的新北市議員直指，公司的販賣業藥商執照是登記制，至於能否販售快篩試劑是由中央核准，中央政府應該向外界說明清楚，不要利用政治操作「甩鍋新北市」，企圖轉移民眾的怒火；新北市議員陳偉杰也批評，中央的標案出現爭議，卻硬扯地方政府，擺明想打烏賊戰來轉移焦點。

江怡臻表示，有商業或公司的登記皆可申請販賣業藥商執照，公司在取得執照後，才可販售醫療器材，是屬於登記制。但這並不代表高登環球自此就能販賣快篩試劑：公司能否販售快篩試劑，必須要中央流行疫情指揮中心的專案核准，這並非地方政府權責，而是中央政府權責。

江怡臻說，指揮中心緊急採購快篩試劑，這是一件政府的採購案，廠商資格的條件或適當性，應由中央疫情指揮中心說明清楚；民進黨甩鍋新北，就是為了轉移民眾買不到快篩試劑的怒火，呼籲民進黨、衛福部與經濟部公，開說明與高登環球的簽約過程和相關會議紀錄，還給民眾一個交代。

陳偉杰強調，有申請成立過公司的人都知道，只要有商業或公司登記皆可申請販賣業藥商執照，取得後才可販售醫療器材，這是最基本的一張執照；新北市政府按照業者完整的申請流程，於109年核發醫療器材販賣業藥商執照給高登公司是正常合理的事，與本次中央採購快篩劑標案有何關聯？

陳偉杰補充，高登公司在財稅營業項目中登錄為「麵店」、「小吃店」及「飲料零售」，被人質疑為小吃店並無不合理；在此前提下，一間沒有大型醫療器材採購案的實績，財稅營業項目又是「小吃店」的公司，以200萬的資本額，就能取得中央1700萬劑快篩劑採購案，怎不起啟人疑竇？

陳偉杰說明，經歷過公標案的人都知道，投標公司的實績與案例是重要的一環，通常也是得標與否的關鍵，在野黨質疑的是該公司在實績與能力上欠缺有力的證明，中央就應盡速清楚說明廠商資格的條件或適當性；請中央將自己的標案給解釋清楚，不用牽拖給新北市政府，別再黑箱作業這才是正解。
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

民進黨新北5、6區民調出爐　湧言會突破英蘇夾擊全壘打

林口阿姨蔡淑君成立「家用快篩救急站」　廣發千支快篩劑

國民黨大新店初選出爐！黃心華勝出　侯家軍蔡畹鎣挫敗

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
哪對星球CP是你心中的最佳組合？

哪對星球CP是你心中的最佳組合？

繼續作答
即時
推薦閱讀