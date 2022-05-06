打烏賊戰轉移焦點？藍議員：能否賣快篩劑是指揮中心權責

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江怡臻表示，有商業或公司的登記皆可申請販賣業藥商執照，公司在取得執照後，才可販售醫療器材，是屬於登記制。但這並不代表高登環球自此就能販賣快篩試劑：公司能否販售快篩試劑，必須要中央流行疫情指揮中心的專案核准，這並非地方政府權責，而是中央政府權責。
江怡臻說，指揮中心緊急採購快篩試劑，這是一件政府的採購案，廠商資格的條件或適當性，應由中央疫情指揮中心說明清楚；民進黨甩鍋新北，就是為了轉移民眾買不到快篩試劑的怒火，呼籲民進黨、衛福部與經濟部公，開說明與高登環球的簽約過程和相關會議紀錄，還給民眾一個交代。
陳偉杰強調，有申請成立過公司的人都知道，只要有商業或公司登記皆可申請販賣業藥商執照，取得後才可販售醫療器材，這是最基本的一張執照；新北市政府按照業者完整的申請流程，於109年核發醫療器材販賣業藥商執照給高登公司是正常合理的事，與本次中央採購快篩劑標案有何關聯？
陳偉杰補充，高登公司在財稅營業項目中登錄為「麵店」、「小吃店」及「飲料零售」，被人質疑為小吃店並無不合理；在此前提下，一間沒有大型醫療器材採購案的實績，財稅營業項目又是「小吃店」的公司，以200萬的資本額，就能取得中央1700萬劑快篩劑採購案，怎不起啟人疑竇？
陳偉杰說明，經歷過公標案的人都知道，投標公司的實績與案例是重要的一環，通常也是得標與否的關鍵，在野黨質疑的是該公司在實績與能力上欠缺有力的證明，中央就應盡速清楚說明廠商資格的條件或適當性；請中央將自己的標案給解釋清楚，不用牽拖給新北市政府，別再黑箱作業這才是正解。
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