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影／勇鷹高教機首梯換訓教官開訓　2024年汰換F-5E/F戰機

▲勇鷹高教機。（圖／記者呂炯昌攝）
▲勇鷹高教機。（圖／記者呂炯昌攝）

記者呂炯昌／台北報導

2022-05-06 15:00:172022-05-06 15:01:58

為汰換服役40年的F-5E/F部訓機，國造勇鷹高級教練機陸續量產分批撥交。空軍副司令孫連勝中將日前代表司令劉任遠上將，前往台東志航基地主持AJT型機（Advanced Jet Trainer，新式高級教練機）第1梯次教官換訓開訓典禮暨視導整備情況。

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根據軍方媒體《青年日報》今（6）日報導，典禮中，孫連勝主持開訓典禮，逐一為教官佩掛飛行臂章，並聽取F-5型機「虹翔專案」換訓規劃提報；隨後走訪提示室、學員教室及訓管室，親自了解訓練環境、模擬機系統及學科教材教具運用等內容；並要求換訓人員須善加運用模擬機熟練各項操作，以提升訓練成效，確保飛行安全。

孫連勝於整備視導檢討會時表示，勇鷹號新式高教機在蔡英文總統指導下，已進入換訓階段，為國機國造、國防自主良好成果的展現，期勉各相關單位藉由綿密督管機制，掌握換裝訓練、後勤維保及內部管理等項目，建制完善標準作業程序，確保機隊品質，厚植飛訓能量，為保家衛國增添堅實戰力。

空軍一共向漢翔採購66架ATJ「勇鷹機」，去（2021）年底交付新量產的2架勇鷹給空軍進駐志航基地，後續包含新量產2架在內的首批33架勇鷹機，預計在113年（2024年）交付完畢，初步規劃撥交台東空軍志航基地，以解決現行擔負部隊訓練機任務F-5E/F戰機老舊的問題。

▲空軍副司令孫連勝中將前往台東志航基地主持勇鶯高教練機第1梯次教官換訓開訓典禮暨視導整備情況，並為首批換訓飛官佩掛AJT型機飛行臂章。（圖／翻攝自青年日報網站）
▲空軍副司令孫連勝中將前往台東志航基地主持勇鷹高教練機第1梯次教官換訓開訓典禮暨視導整備情況，並為首批換訓飛官佩掛AJT型機飛行臂章。（圖／翻攝自青年日報網站）

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