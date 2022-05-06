西濱快速道路　中市議員爭取休息站結合觀光發展

▲議員施志昌、林祈烽表示，發展台中海線觀光，建議市府循雲林口湖休息站在台中設休息站，可以結合當地觀光景點以及產業 (圖／柳榮俊攝2022.5.6)

台中市議會今 (6) 日進行交通地政業務質詢，市議員施志昌、林祈烽表示，發展台中海線觀光，建議市府循雲林口湖休息站在台中設休息站，除了讓南來北往的貨車司機有休息之處外，也可以結合當地觀光景點以及產業，如大甲的匠師的故鄉、大安濱海樂園以及松柏漁港等等，讓當地可以借武發展起來。交通局長葉昭甫表示，由於高架橋下空間為公路總局主管，此意見會在反映給公路總局評估。

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施志昌表示，台 61 線西濱快速公路縱貫臺灣西部沿海地區，是全臺最長的快速公路，本起新北八里，南至台南七股，全長約 301.8 公里。而連假時，由於高速公路常常塞車，很多人會選擇台 61 作為替代道路。

施志昌指出，由於中南部段，很多是高架式的，距離長、過去又不像高速公路有休息站，長途開車想休息又不知道該去何處。因此，公路總局去年在雲林口湖試辦了台 61 線的休息站，是利用高架橋下的空間設置超商、小農市集、攤販與停車場，藉此推廣在地農產品與當地的旅遊。

施志昌表示，而台 61 線交過台中大甲、大安、清水與龍井等行政區域，而大甲、大安就非常適合，如西濱周邊有大安濱海樂園、近年因衝浪而聞名的松柏漁港、以及大甲的匠師的故鄉，其中匠師的故鄉是觀光農場，有結合農村特色的餐飲、划船、摸蛤仔兼洗褲，非常適合親子旅遊。

施志昌指出，其實像是匠師的故鄉就有很多人或單位想要去遊覽參訪，但受限於停車問題遊覽車而受阻。如果休息站設於此處，也能解決遊覽車停車問題，而且這些來遊覽的人也可以帶動休息站的經營。因此，希望交通局能向公路總局反映爭取於大甲或大安設置休息站。