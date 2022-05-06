規格拉高！韓國尹錫悅就職　北京將派王岐山出席

還有幾天就是韓國候任總統尹錫悅的就職典禮，各國派去觀禮的代表名單也陸續出爐。根據《韓聯社》報導，韓國總統就職典禮籌備委員會6日公布外賓名單，並在記者會上表示，將有約300多名外賓出席就職典禮，包含143名外國駐韓外交使節在內。
美國方面，代表出席的是副總統賀錦麗（Kamala Harris）之夫任德龍（Douglas Emhoff），還有美國勞工部部長沃爾許（Marty Walsh）、民主黨籍眾議員貝拉（Ami Bera）及史垂克蘭（Marilyn Strickland）、司法部負責環境及天然資源的副助理托德金（Todd Kim）、總統特別助理琳達沈（Linda Shim）等。中國則將派國家副主席王岐山出席，並被籌辦方列為首腦級的人物。
報導特別提到，以往北京通常是派遣副總理級別的官員，出席韓國總統就職典禮，形容這次派出王岐山的規格「比往常還要高」。
有分析指出，此舉顯示北京試圖擴大區域影響力，而這剛好是美國不願看到的，且又值尹錫悅誓言強化美韓同盟關係，以因應與日俱增的北韓核武威脅。
公開資料顯示，中華人民共和國副主席一職具有很高的榮譽性質，負責禮儀性外交工作，至於擁有實權與否，則要取決於擔任者在共產黨內的地位和職務。王岐山排名僅次於七位政治局常委（中國共產黨最高權力機關的常設機關，也是中國共產黨和中華人民共和國實際上的最高領導及決策機構）、在國務院第一副總理韓正之後。