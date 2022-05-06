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全家開賣「胡椒雪糕、胡椒奶茶」：是懷疑人生的滋味

▲全家和「黃亞細肉骨茶」合推6款新品，其中胡椒奶茶、胡椒白醬雪糕噱頭十足，引起民眾關注。（圖／記者黃韻文攝）
▲全家和「黃亞細肉骨茶」合推6款新品，其中胡椒奶茶、胡椒白醬雪糕噱頭十足，引起民眾關注。（圖／記者黃韻文攝）

記者黃韻文/綜合報導

2022-05-06 14:52:01

新冠疫情籠罩下，台灣民眾已經超過兩年不能出國玩，只能吃吃異國美食解思情。看準台灣人愛到東南亞國家旅遊，全家首次和新加坡肉骨茶品牌「黃亞細肉骨茶」合作，一口氣開發6款聯名商品，除了打拋涼麵、馬來式炒麵等主食，竟還有胡椒奶茶、胡椒白醬雪糕，讓許多民眾看傻眼。

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講到新加坡就想到肉骨茶，全家首次和「黃亞細肉骨茶」聯手推出6款新品，包括打拋涼麵、馬來式炒麵、黃亞細肉骨茶風味蘇打餅，以上聽起來都很合理，令人匪夷所思的是竟還有黃亞細胡椒奶茶，以及胡椒白醬雪糕，立刻吸足民眾目光。

▲全家和黃亞細肉骨茶聯手，推出6款東南亞風味新品，包括打拋涼麵、馬來式炒麵、肉骨茶蘇打。（圖／業者提供）
▲全家和黃亞細肉骨茶聯手，推出多款東南亞風味新品，包括打拋涼麵、馬來式炒麵、肉骨茶蘇打餅。（圖／業者提供）
業者表示，黃亞細胡椒奶茶（38元）是選用白胡椒粉加上乳含量50%的奶茶，融合胡椒香氣及茶韻奶香；胡椒白醬雪糕（49元）則是加入白巧克力包覆的胡椒餅乾，可以吃到濃郁胡椒香。新品上架隨即引發熱議，勇於嘗試的網友分享胡椒奶茶心得：「尾韻有很淡很淡的胡椒味」、「可以說是飲冰室茶集的紅奶帶有淡淡胡椒味」、「我完全喝不出來胡椒味」、「原本蠻期待的，但喝起來好淡，不奶茶也不胡椒」。

▲全家開賣黃亞細胡椒奶茶38元、胡椒白醬雪糕49元，單價並不便宜。（圖／記者黃韻文攝）
▲全家開賣黃亞細胡椒奶茶38元、胡椒白醬雪糕49元，單價並不便宜。（圖／記者黃韻文攝）
《NOWnews今日新聞》實際開箱兩款新品，誠如網友所說，胡椒奶茶入口時不如想像中衝擊，奶味偏淡，胡椒味也不明顯，大口啜飲嚥下後，尾韻才有淡淡的胡椒辛香氣味。相比之下，胡椒白醬雪糕的味覺衝擊大多了，咬下每一口都能嘗到餅乾顆粒，胡椒味非常明顯且帶有尾勁，尤其大口接著吃時，還會有胡椒辛辣感。

▲以嘗鮮的角度，值得試一次，但以美味的角度，一支要49元，很難回購第二次。（圖／記者黃韻文攝）
▲以嘗鮮的角度，值得試一次，但以美味的角度，一支要49元，很難回購第二次。（圖／記者黃韻文攝）
胡椒白醬雪糕吃起來有點像帶辛味的鹹冰棒，白醬味道並不明顯，反而像白胡椒奶味雪糕。若要說心得，大概就是「我吃了什麼」，從第一口懷疑到最後一口。如果是對食物低標、不太挑吃的人，可以順順吃完一整支，算是相當特殊的新奇滋味，值得體會一次，但此生應該不會再買第二次。

想吃中規中矩的冰品，全家也同步開賣抹茶黑糖珍珠雪糕，以及小美和歇腳亭合作的焦糖布蕾雪糕。鮮果系冰品則有香濃芒果脆皮雪糕及黑醋栗巧酥雪糕，搶攻盛夏消暑商機。

▲進入炎夏，超商開打冰品戰，全家推出多款全新冰品。（圖／業者提供）
▲進入炎夏，超商開打冰品戰，全家推出多款全新冰品。（圖／業者提供）
萊爾富則和人氣名店「麻膳堂」合作，推出4款辣台味鮮食新品，包含椒麻牛肉烤飯糰、麻辣炒飯佐無骨排骨、麻辣豬肉寬粉煲、椒麻雞絲涼麵，即日起至5月31日，在全台門市買指定「麻膳堂」商品，可用15元加購OOHA無糖氣泡飲（原價35元），共有柚子海鹽／水蜜桃烏龍茶／荔枝乳酸3種口味可擇選。

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