全家開賣「胡椒雪糕、胡椒奶茶」：是懷疑人生的滋味

我是廣告 請繼續往下閱讀
業者表示，黃亞細胡椒奶茶（38元）是選用白胡椒粉加上乳含量50%的奶茶，融合胡椒香氣及茶韻奶香；胡椒白醬雪糕（49元）則是加入白巧克力包覆的胡椒餅乾，可以吃到濃郁胡椒香。新品上架隨即引發熱議，勇於嘗試的網友分享胡椒奶茶心得：「尾韻有很淡很淡的胡椒味」、「可以說是飲冰室茶集的紅奶帶有淡淡胡椒味」、「我完全喝不出來胡椒味」、「原本蠻期待的，但喝起來好淡，不奶茶也不胡椒」。
《NOWnews今日新聞》實際開箱兩款新品，誠如網友所說，胡椒奶茶入口時不如想像中衝擊，奶味偏淡，胡椒味也不明顯，大口啜飲嚥下後，尾韻才有淡淡的胡椒辛香氣味。相比之下，胡椒白醬雪糕的味覺衝擊大多了，咬下每一口都能嘗到餅乾顆粒，胡椒味非常明顯且帶有尾勁，尤其大口接著吃時，還會有胡椒辛辣感。
胡椒白醬雪糕吃起來有點像帶辛味的鹹冰棒，白醬味道並不明顯，反而像白胡椒奶味雪糕。若要說心得，大概就是「我吃了什麼」，從第一口懷疑到最後一口。如果是對食物低標、不太挑吃的人，可以順順吃完一整支，算是相當特殊的新奇滋味，值得體會一次，但此生應該不會再買第二次。
想吃中規中矩的冰品，全家也同步開賣抹茶黑糖珍珠雪糕，以及小美和歇腳亭合作的焦糖布蕾雪糕。鮮果系冰品則有香濃芒果脆皮雪糕及黑醋栗巧酥雪糕，搶攻盛夏消暑商機。
萊爾富則和人氣名店「麻膳堂」合作，推出4款辣台味鮮食新品，包含椒麻牛肉烤飯糰、麻辣炒飯佐無骨排骨、麻辣豬肉寬粉煲、椒麻雞絲涼麵，即日起至5月31日，在全台門市買指定「麻膳堂」商品，可用15元加購OOHA無糖氣泡飲（原價35元），共有柚子海鹽／水蜜桃烏龍茶／荔枝乳酸3種口味可擇選。