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疫情、諾羅來攪局 醫籲：寶寶腸道健康掌握三重保護力

疫情、諾羅來攪局 醫籲：寶寶腸道健康掌握三重保護力
疫情、諾羅來攪局 醫籲：寶寶腸道健康掌握三重保護力

健康醫療網

2022-05-06 15:01:00

【健康醫療網／編輯部整理】今年母親節，新手媽咪壓力一定不小，不僅新冠疫情衝擊，最近又有諾羅病毒來攪局；媽咪不但要顧好自己的健康、也要照顧寶寶免於病毒的危害，雙倍辛苦可想而知。

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最近就有不少媽咪詢問該如何增進寶寶的免疫力？知名皮膚科兒科聯合診所院長顏俊宇說，寶寶腸道的健康與免疫力好壞有直接關係！「寶寶的腸道問題多半是因為吃進去的食物所引起；尤其近期是諾羅病毒的高峰期，門診經常可見寶寶出現消化道不適的症狀造成嘔吐、發燒或拉肚子、水瀉等等。」

由於嬰幼兒時期是發展免疫力最重要的階段，寶寶的營養攝取來源要格外重視！而母乳因為具有其他乳源所沒有的保護因子與益菌生，能夠增強免疫力，讓處於發育期的寶寶腸道有更足夠的保護力來抵禦外來病毒的侵襲。

母乳中的兩大關鍵營養素「HMO母乳寡醣與核苷酸」

「國際嬰幼兒營養專家曾投入20年研究發現，母乳中的兩大營養素：HMO母乳寡醣及核苷酸，是提供寶寶腸道保護力的最佳來源。」顏俊宇指出，HMO母乳寡醣是提供先天保護力的第一道防線，有研究發現，與其他沒有攝取HMO母乳寡醣的寶寶相比，可以降低寶寶52%常見的感染風險。

 HMO母乳寡醣在提升寶寶先天免疫力上有三道重要作用，包括能預防壞菌附著於腸道、調節平衡全身的免疫反應，以及可做為腸道的益菌生功能，「簡單來說就是可以增加腸道好菌的數量。」

「核苷酸則與免疫細胞的組成有關係，對後天免疫系統形成很重要。」他進一步解釋，人體細胞上有很多免疫細胞的接受器，增強後即能刺激免疫細胞的活化。「更重要的是，這兩大營養素是相輔相成，HMO母乳寡醣可以調節免疫系統，加上與母乳等量核苷酸，能達到更健全、平衡由內而外的保護力。」

三重保護力更全面！水解舒復提供寶寶腸道多重保護

雖然母乳是寶寶最好的營養來源，但仍有媽咪會在某些狀況下不能持續哺乳，如何找到更貼近母乳的替代方案，給予更全面的營養與免疫力，是媽咪普遍的困擾。

顏俊宇指出，配方奶中的蛋白質是以牛奶蛋白製作出來，與母乳蛋白不同，容易讓寶寶產生牛奶蛋白敏感的問題。「如果能將配方奶的大分子經過水解技術分解成比較容易吸收消化的小分子，同時融入可以改變腸道菌叢生態的益菌生，對寶寶消化道的發展會更有幫助。」而銜接先天及後天免疫力、與水解蛋白結合益菌生，這三重保護力，不只能幫助打好寶寶的健康基礎，也能讓媽媽們三倍好顧。

在疫情仍未明朗的母親節前夕，顏俊宇也提醒家長，要養成良好的衛生習慣、平常居家的清潔工作要做得更仔細，同時也要避免帶太小的寶寶前往密閉的空間，才能更全面守護自己與寶寶的健康，安全無虞地享受母親節的喜悅。


（圖/卓越皮膚科兒科聯合診所院長 顏俊宇醫師）

資料來源：uho 優活健康網



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53683

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