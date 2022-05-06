疫情下是否該治C肝？醫提醒：不治恐增新冠重症風險

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臺大醫院感染科主治醫師劉旺達依新冠肺炎治療指引指出，糖尿病、腎臟病、肝病（如肝硬化）、以及癌症患者，均屬於新冠肺炎高風險族群。且C型肝炎感染者，如不幸感染新冠肺炎並導致重症時，可能會接受如類固醇或是免疫抑制劑的治療，這些治療對於未處理的C型肝炎是不利的。因此，若有C型肝炎感染的風險因子，仍是建議提早篩檢提早治療。
戴嘉言指出，今日C肝治療又快又有效，兩種常用C肝全口服抗病毒新藥一般治療8週到12週，根治效果可達98-99%，只要完成治療療程幾乎都能治癒，且因療程最短僅需8週，可降低患者就醫次數與交通往返時間，進而減輕患者的治療焦慮感及中斷比率。
C肝治療期間不幸染疫 遵醫囑用藥無須擔心
戴嘉言進一步表示，在Omicron時代，中重症患者比例並不高，且依據疫情指揮中心發佈的治療指引，針對有重症風險因子的患者目前有Molnupiravir及Paxlovid兩款抗新冠病毒口服藥五日之治療療程，以及Remdesivir針劑三日之治療療程，其中Molnupiravir、Remdesivir不影響C肝治療，Paxlovid則與某些C肝全口服新藥有交互作用。醫界對於C肝患者染疫後的治療指引已有共識相關治療都有專業醫師把關。
♦ C肝治療前罹患新冠肺炎：可考慮優先處置新冠肺炎，而後治療C肝: 或同時進行處置。
♦C肝治療期間罹患新冠肺炎：須同步治療新冠肺炎時，以Remdesivir針劑或是Molnupiravir口服藥治療時不需考慮交互作用，以Paxlovid治療時需視C肝治療藥物種類需考慮藥物作用，可能須暫停C肝藥物至新冠肺炎療程完成後三天，再接續C肝治療。
戴嘉言呼籲，國民健康署已提供45（原住民為40）至79歲民眾可終生接受一次免費B肝與C肝篩檢，過去病患接受C肝全口服新藥的治療需自費高達二百多萬元，所幸自2017年起健保全額給付藥費，加上藥物治療時程縮短、副作用少及治癒率非常高，患者應響應並享受政府德政，積極接受篩檢並把握治療機會，接受治療，擺脫肝病陰霾，守護自身疫情下的健康。他也提醒民眾，若對治療有任何問題，可直接到醫療院所接受專業醫師建議與處置，才能確保最佳之健康。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53684
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