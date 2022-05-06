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疫情下是否該治C肝？醫提醒：不治恐增新冠重症風險

疫情下是否該治C肝？醫提醒：不治恐增新冠重症風險
疫情下是否該治C肝？醫提醒：不治恐增新冠重症風險

健康醫療網

2022-05-06 15:01:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】新冠疫情升溫，確診人數攀升，衝擊全民C型肝炎的篩檢、治療意願。高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長暨肝膽胰內科主治醫師戴嘉言教授直言，C肝治療不宜等，延誤治療會導致肝炎、肝硬化、肝癌三部曲病程發展，加劇三高、糖尿病、慢性腎臟病等肝臟外病變，新冠肺炎中重症風險也會攀升，因此疫情期間仍應積極治療C肝。他亦提醒民眾，現有三款新冠抗病毒藥物，其中兩款不影響C肝治療用藥，另一款Paxlovid則由醫師針對患者狀況評估藥物安全性後使用，臨床上藥物使用有醫師專業把關，患者無須擔憂。

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C肝患者在疫情下的潛在風險　治療免擔心、最快8週可治癒

臺大醫院感染科主治醫師劉旺達依新冠肺炎治療指引指出，糖尿病、腎臟病、肝病（如肝硬化）、以及癌症患者，均屬於新冠肺炎高風險族群。且C型肝炎感染者，如不幸感染新冠肺炎並導致重症時，可能會接受如類固醇或是免疫抑制劑的治療，這些治療對於未處理的C型肝炎是不利的。因此，若有C型肝炎感染的風險因子，仍是建議提早篩檢提早治療。

戴嘉言指出，今日C肝治療又快又有效，兩種常用C肝全口服抗病毒新藥一般治療8週到12週，根治效果可達98-99%，只要完成治療療程幾乎都能治癒，且因療程最短僅需8週，可降低患者就醫次數與交通往返時間，進而減輕患者的治療焦慮感及中斷比率。

C肝治療期間不幸染疫　遵醫囑用藥無須擔心

戴嘉言進一步表示，在Omicron時代，中重症患者比例並不高，且依據疫情指揮中心發佈的治療指引，針對有重症風險因子的患者目前有Molnupiravir及Paxlovid兩款抗新冠病毒口服藥五日之治療療程，以及Remdesivir針劑三日之治療療程，其中Molnupiravir、Remdesivir不影響C肝治療，Paxlovid則與某些C肝全口服新藥有交互作用。醫界對於C肝患者染疫後的治療指引已有共識相關治療都有專業醫師把關。

♦ C肝治療前罹患新冠肺炎：可考慮優先處置新冠肺炎，而後治療C肝: 或同時進行處置。

♦C肝治療期間罹患新冠肺炎：須同步治療新冠肺炎時，以Remdesivir針劑或是Molnupiravir口服藥治療時不需考慮交互作用，以Paxlovid治療時需視C肝治療藥物種類需考慮藥物作用，可能須暫停C肝藥物至新冠肺炎療程完成後三天，再接續C肝治療。

戴嘉言呼籲，國民健康署已提供45（原住民為40）至79歲民眾可終生接受一次免費B肝與C肝篩檢，過去病患接受C肝全口服新藥的治療需自費高達二百多萬元，所幸自2017年起健保全額給付藥費，加上藥物治療時程縮短、副作用少及治癒率非常高，患者應響應並享受政府德政，積極接受篩檢並把握治療機會，接受治療，擺脫肝病陰霾，守護自身疫情下的健康。他也提醒民眾，若對治療有任何問題，可直接到醫療院所接受專業醫師建議與處置，才能確保最佳之健康。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53684

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