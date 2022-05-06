瓊瑤童星「小婉君」41歲長這樣 高EQ回應外貌變化
大陸女星金銘從瓊瑤御用童星出身，8歲演出電視劇《婉君》中「小婉君」一角爆紅，後來《雪珂》、《青青河邊草》的「小草」也成為代表作，1秒落淚的哭功了得，成為家喻戶曉的明星，如今的她已經邁入不惑之年，一組近照在微博曝光，引起網友討論。
照片中，41歲的金銘留著一頭幹練短髮，穿淡紫色帽T，打扮休閒，肉肉雙頰、一雙招牌大眼睛依舊充滿靈性，精緻五官沒有太多變化，微博博主形容她「眉眼清秀不顯老」，也許就是天生娃娃臉的關係。
金銘是90年代最紅童星，長大後衝刺學業不落人後，考取北京大學國際關係學院，畢業後簽進台灣經紀公司，重返演藝圈，近年則減少推出戲劇作品，專注投入自己創立的「金銘童心兒童劇團」，教更多孩子表演。
去年11月中過生日的金銘，PO出一張穿吊帶褲、做鬼臉的搞怪照片，寫下：「生日快樂！永遠保持一顆童心哦～」 讓粉絲直呼她童心未泯，也許這就是金銘心態年輕、外表凍齡的關鍵。
有次金銘上綜藝節目，談及演「小婉君」爆紅的困擾，她說每次被狗仔拍到照片，永遠都說「童星殞落、年過40像大媽」，對此，金銘高EQ回應：「很抱歉，我沒有長成大家希望的樣子，但是，我活成了我自己喜歡的樣子。」（編輯：楊穎軒）