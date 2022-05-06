助移工用攝影說故事！One-Forty攜手時尚品牌做公益

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而這樣對於永續及婦女平等權的想法與 One-Forty 不謀而合，因此也在 LIGHTWELL 的大力推動下促成這次合作。陳凱翔希望透過此次公益、時尚與藝術的體驗，創造不同文化的交流與對話。針對此次的跨界合作，LIGHTWELL 主理人小涵認為永續是每個人都在生活中一點一滴做出更好的選擇，期待透過自身去連結不同的議題，並與非營利組織攜手合作，讓好的理念能夠永續傳遞下去。
One-Forty會將募款到的金額投入Voice of Migrant 移工攝影培力計畫，讓公益與藝術的結合持續延續下去。期待透過攝影培力，長期受到主流社會忽視的移工，能夠有機會突破語言的障礙，用攝影作品來分享他們的故事。而在這個自我表達的過程中，移工能夠找回自己的聲音，建立創意自信，也為自己在台灣的這趟旅程帶來更多的價值。
移工攝影培力的成果，更能延伸創造出東南亞移工與台灣社會大眾的連結和溝通。讓大眾透過直接觀看移工的攝影作品，更加了解這群在我們日常生活中扮演重要角色的夥伴。因爲在移工的攝影作品裡，我們不僅能看見他們的生命故事，也能看見他們眼中的台灣。正是這種跨群體的溝通和同理，能為台灣社會帶來深刻的啟發，甚至推動更長遠的改變。自 2019 年起，One-Forty 每年舉辦「移工之聲 Voice of Migrants」攝影比賽，向台灣移工們徵集攝影作品，並藉由策展來呈現優選作品，讓社會大眾看見移工的故事，至今已經吸引超過二十萬台灣民眾觀展。
【關於 One-Forty】
One-Forty（社團法人台灣四十分之一移工教育文化協會）是一個關注東南亞移工的非營利組織，致力於培力東南亞移工，讓他們能透過教育與學習累積自己，回鄉後有能力經濟獨立、打破貧窮的惡性循環，同時也定期籌劃各式文化交流活動，創造台灣人與東南亞移工互相認識的機會，進而學習尊重與同理。