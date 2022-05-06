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助移工用攝影說故事！One-Forty攜手時尚品牌做公益

▲透過 Voice of Migrant 移工攝影培力計畫，讓移工能夠有系統的學習用影像訴說出自己的故事。（圖／One-Forty提供）
▲透過 Voice of Migrant 移工攝影培力計畫，讓移工能夠有系統的學習用影像訴說出自己的故事。（圖／One-Forty提供）

記者賴正琳/綜合報導

2022-05-06 15:03:11

在台移工時常面臨語言與文化的隔閡和障礙，導致長期缺乏自主發聲管道。結合時尚選品及藝術展覽的複合式空間 LIGHTWELL 與印尼女裝設計師 Peggy Hartanto及其同名品牌攜手合作在台舉辦快閃店。此次，不僅捐出營業額的 1/40（2.5%）捐贈予致力於移工教育的非營利組織 One-Forty，更在展場空間打造一區小型展覽，讓更多人有機會認識移工議題，進而促進台灣成為一個更美好且多元友善的社會。 One-Forty 也決定將此筆捐款投入 Voice of Migrant 移工攝影培力計畫，讓每一位在台灣的東南亞移工，都能透過有系統的培訓，運用影像來訴說出自己的故事。

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印尼女裝設計師 Peggy Hartanto 曾在 2016 年登上富比士評選的年輕領袖榜《Forbes 30 Under 30》。Peggy 除了被多項獎項認可的新稅設計師外，她更藉由創造的同名品牌來呼應對全球永續發展以及婦女平權等社會議題的關注。她為了保障當地女性工作權力，團隊 100% 是由女性組成的，年齡從 20 到 65 歲不等，且一半以上的員工是他們家庭中的經濟支柱，品牌也承諾在任何決策中都將團隊的福祉作為首要目標。另外，她也為了確保品質、不會超量製作導致的資源浪費，全系列皆採預約訂製，並在印尼的工廠製作。

而這樣對於永續及婦女平等權的想法與 One-Forty 不謀而合，因此也在 LIGHTWELL 的大力推動下促成這次合作。陳凱翔希望透過此次公益、時尚與藝術的體驗，創造不同文化的交流與對話。針對此次的跨界合作，LIGHTWELL 主理人小涵認為永續是每個人都在生活中一點一滴做出更好的選擇，期待透過自身去連結不同的議題，並與非營利組織攜手合作，讓好的理念能夠永續傳遞下去。

One-Forty會將募款到的金額投入Voice of Migrant 移工攝影培力計畫，讓公益與藝術的結合持續延續下去。期待透過攝影培力，長期受到主流社會忽視的移工，能夠有機會突破語言的障礙，用攝影作品來分享他們的故事。而在這個自我表達的過程中，移工能夠找回自己的聲音，建立創意自信，也為自己在台灣的這趟旅程帶來更多的價值。

移工攝影培力的成果，更能延伸創造出東南亞移工與台灣社會大眾的連結和溝通。讓大眾透過直接觀看移工的攝影作品，更加了解這群在我們日常生活中扮演重要角色的夥伴。因爲在移工的攝影作品裡，我們不僅能看見他們的生命故事，也能看見他們眼中的台灣。正是這種跨群體的溝通和同理，能為台灣社會帶來深刻的啟發，甚至推動更長遠的改變。自 2019 年起，One-Forty 每年舉辦「移工之聲 Voice of Migrants」攝影比賽，向台灣移工們徵集攝影作品，並藉由策展來呈現優選作品，讓社會大眾看見移工的故事，至今已經吸引超過二十萬台灣民眾觀展。


【關於 One-Forty

One-Forty（社團法人台灣四十分之一移工教育文化協會）是一個關注東南亞移工的非營利組織，致力於培力東南亞移工，讓他們能透過教育與學習累積自己，回鄉後有能力經濟獨立、打破貧窮的惡性循環，同時也定期籌劃各式文化交流活動，創造台灣人與東南亞移工互相認識的機會，進而學習尊重與同理。

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