快篩實名制指揮中心給自己打幾分？陳時中：考卷才剛發
中央流行疫情指揮中心今（6）日公布國內新增36213例COVID-19確定病例，分別為36168例本土個案及45例境外移入。而指揮中心也公布快篩試劑販售情況，截至中午為止，今日已售出21萬3622人份、已完售的家數是1720家。快篩實名制上路以來備受爭議，被問到指揮中心會給快篩實名制這政策打幾分？陳時中回答，「考券才剛發下來」，認為過一段時間後大家自有論斷。
快篩實名制上路後，經常能在街頭巷尾看見藥局門口長長的排隊人龍，為了紓解人潮，指揮中心也推出銷售時段分流的措施，分為早中晚3時段均有販售，不過僧多粥少，部分地區的排隊亂象依舊沒有改善。
今日在防疫記者會上被問到「快篩大富翁」的排隊問題，陳時中呼籲民眾，如果手頭上已經有快篩了就不用去排隊。其實陳時中之前就曾強調，快篩每個家庭都要準備是對的，但快篩並不是藥物，也不見得需要每個家庭都準備5劑這麼多。
而記者再問陳時中，指揮中心對於快篩實名制這政策給自己打幾分？陳時中則回答，考試還沒考完、「考券才剛發下來」，過段時間後大家自有論斷，並沒有給出具體分數。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。