東南亞崛起中！柬埔寨、印尼和泰國各地主辦三大國際峰會
柬埔寨、印尼和泰國預定在11月分別主辦領導人峰會，以推進有關和平、繁榮以及可持續和包容性發展的全球和地區議程。柬埔寨、印尼和泰國11月將分別接待全球領導人，這些會議包括11月 11日至13日在柬埔寨舉行東盟（ASEAN）及相關峰會；11月15至16日在印尼舉行二十國集團（G20）峰會；以及11月18至19日由泰國主辦的亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議。
柬埔寨外交與國際合作部發表聯合聲明指，東盟、G20和亞太經合組織進程具備共通點，為所有參與國和經濟體提供一個獨特的機會，共同推進全球和地區集體議程，努力實現和平、繁榮以及可持續和包容性發展。聯合聲明提及3個峰會的主題，作為今年的東盟輪值主席國，柬埔寨將主辦主題為「東盟行動：共同應對挑戰」的東盟峰會；G20將以「共同恢復，恢復得更強大」為主題，由印尼主辦；亞太經合組織領導人非正式會議則由泰國主辦，主題為「開放。連接。平衡」。
G20是一個國際經濟合作論壇，於1999年12月16日在德國柏林成立，由七國集團（加拿大、美國、英國、法國、德國、義大利、日本）、金磚五國（巴西、俄羅斯、印度、中國、南非）、七個重要經濟體（墨西哥、阿根廷、土耳其、沙烏地阿拉伯、韓國、印度尼西亞、澳洲）及歐洲聯盟組成。按照慣例，國際貨幣基金組織與世界銀行列席該組織的會議。這兩大會議都選擇在東南亞國家舉行，足見東南亞各國近幾年的經濟和政治都在發展中。