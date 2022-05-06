首例！中國傳H3N8病毒禽傳人！會大流行嗎？有哪些症狀？重症醫解說。

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首例！中國現H3N8病毒傳人！
會大流行嗎？有哪些症狀？
黃軒醫師表示，H3N8禽流感病毒為禽流感的變種病毒，正如其名，禽流感主要傳播於等動物身上，包括狗、馬、豬、雞等，而禽流感病毒會不斷演化、基因突變，雖然單看此變種病毒傳到人身上是首例，但以大方向來看，人類防禽流感也非首次，如H1N1、H5N1等，這次H3N8可說是他們的親戚，為禽流感家族的其中一員，和多年前防範的禽流感並無太大的差異，包括傳染途徑、症狀等。
禽流感傳染途徑相當多，可從呼吸道、眼結膜等進入，受到感染的患者常見會出現頭痛、發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、疲倦等身體不適，大多輕症，約二至七天好轉，不過視個案當前的身體狀況，嚴重當然也有可能致死，整體而言大致與一般常見的流感大同小異。而這次河南省會出現動物傳人的案例，推測可能就是因為個案當下衛生欠佳所致。
不過以現有資訊來看，這次H3N8病毒僅單屬於動物傳人的個案，只是偶發事件，雖然對於對抗新冠病毒數年的人類而言不免讓人有些擔憂，但病毒要從「動物傳人」演化至「人傳人」這樣跨物種的傳染，其實相當不容易。黃軒醫師表示，若是傳出「人傳人」的消息才真的需要緊張，因為那代表著此病毒已經近乎完全習慣人體的所有細胞，便可能造成大規模傳染。不過目前並未有人傳人的消息，造成大流行的機會並不大，因此民眾了解並留意即可，不必緊張。
防新冠病毒、禽流感、流感，
持續保持衛生有助守護健康！
黃軒醫師表示，不論是禽流感、新冠病毒、流感病毒或其他如大腸桿菌等細菌，最基本、最根本的防範之道就是避免不潔之物，並且保持手部清潔再接觸口鼻的習慣，即便是新冠病毒逐漸流感化，或是H3N8病毒尚無對人類造成威脅的消息，但也難保無意間衛生沒做好吃壞肚子或得流感，這對身體健康一樣會造成影響及不適。相信大多數的民眾在新冠疫情之下已經養成一定程度的衛生觀念及習慣，為維護健康應繼續保持。
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