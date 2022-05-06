小S節目正妹班底遭暴力對待　被男友「強制拖行磨破腿」

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另外，菲比當時還交了一個有暴力傾向、極強控制慾的男友，不僅逼她排開上課時間陪自己打工，還曾為逼她休學，在校內拖行她到腿都磨破，直到被其他同學看到才獲救：「我真的太害怕，便說要分手，他卻跑到我家樓下堵我要把我架走，我大聲尖叫反抗還踹門，被我爸媽聽到，衝下來救我才脫困，那段時間我出門都很害怕，不知道他會不會躲在哪裡。」
總總因素讓菲比無法專心學業，結果慘遭退學，也令她陷入憂鬱整整3個月：「當時的我不明白憂鬱症是什麼，也不知道自己這樣是憂鬱症，還曾跟媽媽在家互摔碗盤，覺得自己快瘋掉了，但其實當時我們2個都生病了。」直到後來被爸爸帶出房門、去工作後，菲比才又重考大學，最後靠拚命苦讀成為資優生，現在更成功圓夢開立貓旅館，為了創業，還把好幾百萬的積蓄幾乎都砸下去：「我到現在都記得第一個客人，他為我打了一劑強心針，也才有動力繼續下去，到現在他都還會帶貓來住，我非常感謝他。」
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