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小S節目正妹班底遭暴力對待　被男友「強制拖行磨破腿」

▲小S節目正妹班底「菲比」曾遭男友暴力對待。（圖／東森提供）
▲小S節目正妹班底「菲比」曾遭男友暴力對待。（圖／東森提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-05-06 18:00:00

網路節目《來追學姊吧》今（6）日首播，節目中發掘每位成功女性背後的故事歷程，探討她們如何一步一步向自己的理想之路邁進。首集節目邀請到在小S主持的《小姐不熙娣》擔任班底的菲比，總以開朗形象示人的她，難得公開自己大學時遭退學、罹患憂鬱症的低潮時期。

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菲比表示考上大學時，媽媽曾因主動脈剝離緊急搶救，還造成不小的後遺症：「當時她在騎摩托車的路上，因呼吸急促感覺不對勁改坐計程車回家，到家後想說泡澡會好一點，但越泡越不對勁才打給爸爸，緊急送醫後才知道這麼嚴重，醫生說若再晚幾小時可能就沒救。」再加上母親術後初期智力與記憶力都嚴重退化，左手手掌也無法行動自如，讓菲比的媽媽因此陷入重度憂鬱，甚至曾有自殺傾向。

▲菲比透露媽媽曾入重度憂鬱。（圖／東森提供）
▲菲比透露媽媽曾入重度憂鬱。（圖／東森提供）
另外，菲比當時還交了一個有暴力傾向、極強控制慾的男友，不僅逼她排開上課時間陪自己打工，還曾為逼她休學，在校內拖行她到腿都磨破，直到被其他同學看到才獲救：「我真的太害怕，便說要分手，他卻跑到我家樓下堵我要把我架走，我大聲尖叫反抗還踹門，被我爸媽聽到，衝下來救我才脫困，那段時間我出門都很害怕，不知道他會不會躲在哪裡。」

總總因素讓菲比無法專心學業，結果慘遭退學，也令她陷入憂鬱整整3個月：「當時的我不明白憂鬱症是什麼，也不知道自己這樣是憂鬱症，還曾跟媽媽在家互摔碗盤，覺得自己快瘋掉了，但其實當時我們2個都生病了。」直到後來被爸爸帶出房門、去工作後，菲比才又重考大學，最後靠拚命苦讀成為資優生，現在更成功圓夢開立貓旅館，為了創業，還把好幾百萬的積蓄幾乎都砸下去：「我到現在都記得第一個客人，他為我打了一劑強心針，也才有動力繼續下去，到現在他都還會帶貓來住，我非常感謝他。」

▲菲比大學時曾與有暴力傾向的男友交往過。（圖／本人提供）
▲菲比大學時曾與有暴力傾向的男友交往過。（圖／本人提供）
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