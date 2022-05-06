疫情高峰持續1個半月後才下降？ 陳時中曝疫情發展曲線
中央流行疫情指揮中心今（6）日公布國內新增36213例COVID-19確定病例，分別為36168例本土個案及45例境外移入。衛福部日前預估在5/11可能達到單日10萬人確診，更有專家認為疫情高峰會維持1個半月才下降。對此，指揮官陳時中表示，觀察世界各國疫情發展，到達高峰後大概半個月就會下降，高峰期沒有到持續1個半月那麼長，但是下降後的疫情尾端會留多久，各國情況就各自不同。
專家預估疫情發展，有人認為疫情高峰會維持1個半月才下降，也有人認為可能要到明年春天才能放鬆。對此，陳時中表示氣候的變化是影響因素之一，病毒也有可能再出現變異株導致新一波疫情，防疫專家會不時提出警告，全世界都是如此。
至於疫情高峰期可能持續1個半月的說法，陳時中則認為觀察世界各國疫情發展，到達高峰期後大概半個月就會下降，沒有到1個半月那麼長。
不過陳時中也說明，疫情上去高峰時都來得很急，但是從高峰下來之後，後續的疫情規模與狀況，則各國各自不同，疫情的尾端會持續多長、規模會多大，還要觀察。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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