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痛哭憶強尼戴普「酒瓶性侵」　安柏赫德尿失禁

▲安柏赫德揭強尼戴普性侵犯過程。（圖／美聯社）
▲安柏赫德揭強尼戴普性侵犯過程。（圖／美聯社）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-05-06 15:58:252022-05-06 16:00:54

58歲強尼戴普（Johnny Depp）不滿36歲前妻安柏赫德抹黑家暴，提告誹謗求償5000萬美元（約台幣15億元），安柏赫德近日親自作證，在法庭上泣訴更多家暴細節，她指出2015年強尼戴普拍《神鬼奇航5：死無對證》，在澳洲以酒瓶性侵安柏赫德，一邊施暴一邊罵：「我會殺了妳。」

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▲安柏赫德回憶遭強尼戴普施暴往事，忍不住痛哭失聲。（圖／美聯社）
▲安柏赫德下體受傷尿失禁。（圖／美聯社）
安柏赫德婚後1個月飛到澳洲，因想擬定婚後協議發生爭執，強尼戴普在她四周把酒瓶砸碎，威脅要割花她的臉，他撕掉她的睡衣，讓她赤身裸體，接著把她壓在乒乓球桌，用酒瓶性侵安柏赫德下體，安柏赫德哭著回憶，「強尼把酒瓶捅進我的身體，一遍又一遍地把它插進去。」當時她只希望強尼戴普用的不是碎裂的酒瓶。

▲強尼戴普鉅細靡遺地訴說手指被安柏傷的傷口。（圖／美聯社／達志影像）
▲強尼戴普手指被削斷。（圖／美聯社／達志影像）
安柏赫德說自己忘記那晚怎麼結束，只記得事後她在浴室嘔吐、膀胱失禁，第二天她發現牆上有血跡，是強尼戴普濺上去的，根據強尼戴普的說法，這是安柏赫德朝他砸來一個伏特加酒瓶，把他的手指削斷了。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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