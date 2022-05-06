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亞太遠傳合併案異議僅2.35%　陳鵬：過程公開、依法進行

▲亞太電信董事長陳鵬表示：「期盼盡快完成合併案，希望以9/30為合併基準日。」(圖／記者周淑萍攝)
▲亞太電信董事長陳鵬表示：「期盼盡快完成合併案，希望以9/30為合併基準日。」(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

2022-05-06 16:14:39

亞太電信於上月中舉辦股東臨時會，討論亞太電信與遠傳電信的合併案，股東出席率逾73％，超過90%贊成率通過亞太電信與遠傳的合併案，僅2.35%行使異議，多數股東對於合併案樂觀其成。今(6)日亞太電信董事長陳鵬表示：「合併案依法進行，過程公開透明，均遵循公司治理相關法令期待盡快完成合併案，希望以9/30合併基準日。」

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▲遠傳電信與亞太電信完成合併契約簽署，合併時間暫定於今年9月30日完成。（圖／翻攝直播影片）
▲遠傳電信與亞太電信月前完成合併契約簽署，合併時間暫定於今年9月30日完成。（圖／翻攝直播影片）
電信產業近年市場過度飽和，行動電話用戶數接近3000萬，為維持競爭力，業者需要大規模投資，包含通訊設備建置與維修、高額頻譜標金等，即使推出低價資費吸引用戶，仍無法達成經濟規模，小業者經營相形困難，長期虧損補貼用戶絕非長久之計，亞太電信指出：「期望透過合併回歸穩定的市場結構，提供更多元的產品。」


同時針對小股東對於合併換股比例與價格的疑問，陳鵬表示：「市價並非一定等同公司的合理價格，對獲利公司而言，以本益比估算，自然接近合理價格，兩家均獲利的公司合併，有1加1大於2的效果，自然會產生溢價。但對長期虧損的公司而言，即使淨值也很難是合理的價格。」


陳鵬進一步解釋，除考量合併綜效與控制權溢價外，還要考量產生的成本，亞太和遠傳的合併，與同業之合併案類似，都是淨值基礎，顯示合併綜效、控制權溢價等加項均被合併成本等減項所相抵，再加上考量公司營業狀況，其他可能影響合併對價之因素，並依所委任獨立專家就合併對價所出具之合理性意見書為基礎，雙方協議所訂定出合理之換股比例。

▲亞太電信進軍元宇宙。(圖／官方提供)
▲亞太電信雖與遠傳積極協談合併案，但依舊積極拓展5G市場。(圖／官方提供)
他也提到，合理價格是一個範圍，在有同業合併案的比較下，不易在範圍內爭取到較高價格，但相較於「不合併」，合併所帶來的長遠價值絕對是遠高於獨立經營。

針對本次併購案的換股價格與110年遠傳以每股10元參與亞太電信私募案之比較，亞太電信指出，遠傳參與亞太電信私募案是5G共頻共網與換頻整體考量，於109年9月一併簽訂的協議，以整體營運和財務合作配套作考量，同時預期共頻共網後，能強化企業經營體質，提升用戶數及獲利，未來電信市場競爭將更加激烈，驅動產業整合，有利創造更大綜效。

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