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快篩陽即確診衝擊產險業！學者：道德危險是關鍵

▲國內本土疫情大爆發，指揮中心宣布，5月12日起有條件地開放快篩陽性視為確診，也引發防疫保單賠不賠的爭論。（示意圖／資料照，記者詹鎰睿攝影）
▲國內本土疫情大爆發，指揮中心宣布，5月12日起有條件地開放快篩陽性視為確診，也引發防疫保單賠不賠的爭論。（示意圖／資料照，記者詹鎰睿攝影）

記者顏真真／台北報導

2022-05-06 16:56:192022-05-06 17:04:35

國內本土疫情大爆發，防疫政策也一再改變，5月12日起有條件地開放快篩陽性視為確診，也引發外界關注防疫保單是否有理賠，更讓產險業者頭大。政大法學院教授、也是保險法專家葉啟洲今（6）日接受《NOWnews今日新聞》採訪表示，這會對產險業影響非常巨大，也不樂見產險業因為這個事件而危及清償能力，這不是社會大眾之福，因此，如何降低前述的偽陽性風險和道德危險對保險業帶來的負擔，需要大家的智慧。

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指揮中心在重新修正「嚴重特殊傳染性肺炎」病例定義後，今日再次說明從5月12日起「居家隔離」及「自主防疫」或「居家檢疫」這3類人，使用家用新型冠狀病毒抗原快篩試劑檢測陽性，且經醫事人員確認，就為確定病例條件。不過，這新冠肺炎病例定義的修正，不僅投保防疫險的民眾想問這樣可以理賠嗎？產險業更是緊張，就擔心確診定義擴大恐怕賠不完，產險公會則公開表示對此暫持保留立場。

政大法學院教授、也是保險法專家葉啟洲今日也提出看法。他認為，如果只是在防疫措施上視為確診，不能等同於保單上所約定的「經醫院醫師診斷確定」此一理賠條件。但是指揮中心似乎是同意醫師可以在遠距診斷下，以快篩陽性結果來做成確診的診斷，一旦經過醫師診斷，便可能符合保單的理賠要件，因此影響巨大，這一變化顯然會對於產險業者造成更大一波的衝擊。

他進一步分析，第一個是快篩偽陽性的問題。因為快篩偽陽性的機率高於PCR，一旦直接以快篩陽性來做確診認定依據，產險業者將會承擔偽陽性所造成的額外理賠責任。

第二個是道德危險的問題。因為快篩由居隔、居檢及自管者自己進行，而不是由醫事人員在醫院採檢，即便經由醫師遠距診斷，仍然存在者檢體或快篩器真實性的疑慮。

即便有以上疑慮，因醫師已經對被保險人進行診斷，形式上已經符合保單條款中「經醫院醫師診斷確定罹患法定傳染病」此一理賠要件，所以保險業者是很難對診斷方式提出爭執的。

至於有人指稱「醫事人員」不等同於保單條款的「醫師」，這個爭執在他看來沒什麼意義。因為即便遠距診斷，依據醫療法也只有醫師能夠進行。所以「醫事人員」在臨床上必然就是「醫師」。

也有人提出民法上的情事變更原則（民法227-2），建議允許保險人退費終止契約。葉啟洲對這個主張也持保留看法。首先，主管機關並沒有這個權限賦予保險人終止權，這需要法律的明文。其次，情事變更原則的適用，有嚴格的要件，必須情事變更為雙方當事人不可預見，且依原定效果顯失公平。

他表示，疫情擴大與防疫政策的改變，縱使產險業者「沒有」預見，也跟「「不可」預見不一樣。而個別的被保險人依契約可以申請的保險金，並不會因為防疫措施的變更而增加。增加的既然是可以請求理賠的人數，而不是個別保戶請求理賠的金額，就很難在個別契約中認定是顯失公平。況且，產險業著本來是有再保機制可以分散風險，如果沒有再保，自然需要獨力承擔風險，也不能說是顯失公平。

葉啟洲強調，他並不樂見產險業因為這個事件而危及清償能力，這不是社會大眾之福，因此，如何降低上述偽陽性風險和道德危險對保險業帶來的負擔，需要大家的智慧，因為若保護產險業者而限縮理賠要件的解釋，也不符合保護消費者以及契約疑義應做有利於被保險人解釋的原則。

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