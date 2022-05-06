「肺癌」成台灣新國病　醫師：這檢查讓早期肺癌無所遁形！

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汐止國泰綜合醫院胸腔外科主治醫師陳柏如指出，肺癌在台灣有三大特色，死亡率最高、醫療支出花費最多、晚期發現比例最高。因此醫界前輩喊出了「肺癌是台灣新國病」的口號，其目的就是希 望政府和民眾能夠重視此一疾病對台灣民眾的健康所帶來的巨大威脅。
早期肺癌無症狀 顯示低劑量電腦斷層掃描重要性
陳柏如醫師說明，肺癌在初期並不會有症狀，病患不會感到任何不適，導致未能早期發現並且早期治療。此外，民眾普遍較常接受的胸部X光檢查，對於早期且較為小顆的腫瘤並無法偵測到，一旦患者因為久咳不癒、咳血、呼吸喘，甚至體重減輕前來就醫，通常疾病已經進展到一定的嚴重程度。
2011年新英格蘭醫學雜誌 (The New England Journal of Medicine, NEJM)發表了一份大型研究結果，該研究一共收集了5萬多位個案，一組接受低劑量肺部電腦斷層掃描，另一組僅接受常規胸部X光檢查，結果顯示，接受低劑量肺部電腦斷層掃描，可以有效降低肺癌死亡率達20%。與此同時，歐洲也發表了一 份約1萬多人的研究結果，此研究是針對50至75歲的高危險族群，發現接受低劑量肺部電腦斷層掃描可以有效降低肺癌的10年死亡率達到25%。上述研究結果發表之後，各國醫界便開始正視低劑量肺部電腦斷層檢查在肺癌診斷的重要性 。
提早發現提高存活率！高危險族群應接受低劑量肺部電腦斷層掃描
低劑量肺部電腦斷層掃描扮演早期肺癌偵測的重要角色，陳柏如醫師建議，高危險族群，包含肺癌家族史、吸菸、慢性肺部疾病、長期有高溫煎炒炸烹飪習慣等的民眾，接受低劑量肺部電腦斷層掃描的健康檢查。並且再檢查完後，進一步諮詢胸腔外科或胸腔內科醫師的專業意見，將有機會發現早期的肺癌病灶，早期發現將能大幅提高肺癌5年存活率至90%以上，這個疾病將不再如此可怕。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53625
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