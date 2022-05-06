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林莎民宿「全裸泡澡」　7秒影片被閨密公開

▲林莎全裸泡澡動圖被元元上傳IG。（圖／林莎IG）
▲林莎全裸泡澡動圖被元元上傳IG。（圖／林莎IG）

娛樂中心／綜合報導

2022-05-06 17:30:00

「台版三上悠亞」林莎憑稚齡童顏、32D好身材活躍綜藝圈，入主節目《食尚玩家》後人氣攀升，IG漲粉到90多萬，她近日和閨密元元（吳婕安）到墾丁工作兼度假，昨（5日）被好友上傳裸體泡澡的動圖，讓人大飽眼福。

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▲林莎顏值高，身材火辣，有「台版三上悠亞」、「國民初戀」、「無害女友」等封號。（圖／林莎IG）
▲林莎顏值高，身材火辣，有「台版三上悠亞」、「國民初戀」、「無害女友」等封號。（圖／林莎IG）
▲林莎顏值高，身材火辣，有「台版三上悠亞」、「國民初戀」、「無害女友」等封號。（圖／林莎IG）
▲林莎側身有一半的布料直接消失。（圖／林莎IG）
▲林莎《莎甜苦辣》寫真書賣到缺貨。（圖／林莎IG）
元元在IG發布限時動態，只見她在民宿浴室掌鏡自拍，後方的林莎浸在浴缸水中，疑似沒有穿衣服，僅屈膝抱著大腿，D罩杯雙峰、深邃事業線乍洩，膝蓋恰好遮住私密兩點，畫面十分引人遐想。

▲林莎全裸泡澡被元元拍下。（圖／元元IG）
▲林莎全裸泡澡被元元拍下。（圖／元元IG）
▲鏡頭一抬，林莎好身材盡收眼底。（圖／元元IG）
▲鏡頭一抬，林莎好身材盡收眼底。（圖／元元IG）
「她在泡澡，而我在陪她泡澡」，元元為照片下註解，並標記林莎帳號。事實上，這已經不是元元第一次「出賣」林莎，先前就曾PO出林莎的寫真集內頁，其中一張僅用少量鮮奶油遮住重點部位，似乎怕被IG檢舉，元元用兩根手指替好姊妹遮點，畫面仍令人臉紅心跳。（編輯：楊穎軒）

▲元元幫林莎遮點。（圖／元元IG）
▲元元幫林莎遮點。（圖／元元IG）

▲林莎（後）與閨密元元身材都相當好。（圖／林莎臉書）
▲林莎（後）與閨密元元身材都相當好。（圖／林莎臉書）

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