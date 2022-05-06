新冠口服藥已進逾37萬份　陳時中：一定夠！這季陸續到貨

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳時中說，各地方政府配發口服藥約20萬份，若有用得比較快的縣市，就會補發。
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞補充說明，輝瑞口服藥目前使用1058人份，這週配發27萬份到各地方政府包含188家專責醫院，57家核心藥局跟22家應變醫院，讓醫療院所跟基層都可以領藥；默沙東口服藥物使用519人，庫存還有35萬多份，後續也會有35萬份會到貨。
疫苗施打率部分，昨天共施打8萬9235人，第1劑覆蓋率 85.13%、第2劑覆蓋率80.36%、基礎追加劑覆蓋率0.84%、追加劑（第3劑）覆蓋率61.03%。
陳時中也持續呼籲儘速施打疫苗，因為這是最有效且必要的方法。
另外，去年底一名16歲的馮姓少女因為接種輝瑞BNT疫苗，疑似出現不良反應，最後不幸過世，讓家屬出面開記者會質疑法務部跟衛生福利部互踢皮球，中華民國防疫學會理事長王任賢也指控衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）失職。
對此，陳時中也在記者會上說，要指控專家小組失職或瀆職要把證據拿出來，這些人都有參與過這個制度運作，也了解有什麼瓶頸跟需要，要指控就要拿出證據。
陳時中強調，ACIP有相關程序跟法定程序都要遵守，解剖是司法相驗程序，ACIP則是蒐集相關病例、資料，來做相關事後的補償，不過這個案子審查起來很困難。（編輯：陳政偉）1110506
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。