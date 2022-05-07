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房市／讓媽媽鬆一下！母親節預定「這禮物」超有感

▲母親節讓媽媽輕鬆一下，信義居家推出母親節專屬優惠。（圖／NOWnews資料照片）
▲母親節讓媽媽輕鬆一下，信義居家推出母親節專屬優惠。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2022-05-07 08:00:00

還在煩惱母親節禮物要送什麼？或為訂不到大餐而焦頭爛額？今(2022)年試試最實在的大禮，把家務交給專業團隊服務，讓媽媽輕鬆享受放假。信義居家觀察，有3成子女訂居家清潔、家電清潔當禮物，且對媽媽的心意不受疫情影響，母親節檔期取消訂單量低，訂單量更比上個月同期多出2成4，顯見幫媽媽預定居家清潔當禮物正夯。

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信義居家建議，如果訂清潔服務給媽媽，入門款可先嘗試鐘點清潔與抽油煙機清潔，鐘點清潔會針對居家範圍清潔，讓媽媽可以放鬆一下，而抽油煙機清潔則是是因為油汙難清，廚房又每天使用，尋求專業廠商清潔，讓平時使用廚房的媽媽可以省力又舒心。

此外，冷氣機與洗衣機也是平時媽媽容易忽略，又攸關生活品質的家電，信義居家表示，冷氣機掛在高處，媽媽也爬高清潔有一定難度，專業廠商會準備專業工具，並將冷氣機拆開清洗，洗衣機也是難清潔的家電，每天使用滾筒容易卡塵蹣、棉絮等，專業廠商拆開清洗，為媽媽減少家務煩心事。

信義居家表示，有愈來愈多消費者認同居家清潔需「讓專業的來」，而傳統認知的家事供應者媽媽，更應該在一年一度的母親節好好放鬆一下，因此信義居家推出「感恩媽咪，寵愛無上限」優惠活動，預約清潔類專業廠商贈送200元優惠券，讓媽媽在專屬她的節日裡可以忙裡偷閒。

優惠為200元回饋券，用意是希望慰勞媽媽不僅是一天的事情，而是要「寵愛無上限」，不只母親節當月媽媽要好好休息，子女也可運用回饋券，進一步幫媽媽預約其他的居家清潔、家電清潔、甚至定期清潔等服務，讓媽媽每一天都能輕鬆度過。

即日起至5月31日止，在信義居家預約且於6月30日前施作居家清潔或大掃除、裝潢後清潔、空屋、新成屋清潔、洗衣機清潔、冷氣機清潔、抽油煙機清潔、搬家等1單服務，下單隔日即得1張「寵愛媽咪200元回饋」優惠劵，可累贈。

活動期間預約冷氣機清潔、洗衣機清潔，同筆訂單加購冷氣機清潔(分離式室內機/分離式冷氣機組)、洗衣機清潔(直立式)服務，加購項目可享9折優惠。於5月底前預約且於6/30前施作完成即送插畫風快乾抹布(數量有限，送完為止)。

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