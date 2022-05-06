兩週後是疫情高峰！柯文哲：希望大家同心協力撐過去

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「如果準備不夠到時候沒辦法住院，如果準備太多但沒那麼多人住院，就又是一個浪費，這必須要有個共識。」柯文哲說，數據統計雖然北市確診人數直線上升，但確診住院的比例卻是下降的，很感謝各大醫療院所按照他的呼籲，提高住院條件的標準，將病床留給真正需要的人。
柯文哲直言，在「防疫急門診」的規範下，讓輕症或無症狀患者在醫院外就能夠先處理妥當，不用再跟中重症或其他疾病的病患去擠醫院。「另外我們也會持續擴張防疫專責旅館，希望病人狀況有好轉時，就下轉到防疫旅館，將病床留給需要的人。」柯文哲強調，過往要病人出院不太容易，但現在還是要請大家幫幫忙，保留醫院的醫療量能。
柯文哲呼籲，希望民眾與醫院之間，大家能夠互相體諒幫忙，稱過接下來要面對到最難的一關，「這一關撐過去，我們台灣就要慢慢走向解封。」柯文哲說，在最危險的時候，大家就要互相幫忙，大家都遵守同樣的戰略，同心協力撐過去。
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