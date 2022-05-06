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兩週後是疫情高峰！柯文哲：希望大家同心協力撐過去

▲台北市長柯文哲6日表示，疫情將會在16日至23日迎來高峰，之後就會逐漸下降，希望大家能同心協力撐過去。（圖／台北市政府提供）
▲台北市長柯文哲6日表示，疫情將會在16日至23日迎來高峰，之後就會逐漸下降，希望大家能同心協力撐過去。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2022-05-06 16:38:41

新冠肺炎疫情持續在台灣升溫，除了全台確診數突破3萬例大關外，台北市今（6）日的確診數也來到7716例。台北市長柯文哲今日下午也親自召開防疫記者會，並表示兩週後的16日到23日之間，是確診數的高峰，希望在最危險的時刻，大家可以互相幫忙、同心協力撐過去，之後台灣就會慢慢走向解封。

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柯文哲在防疫記者會上表示，稍早已經與公衛專家們開過一場會議，並且預估台北市確診數字最高峰，會在16日到23日之間，而在高峰後就會往下降。柯文哲說，將會在明日與台北市所有醫院的院長進行專家會議，討論各大醫院需要空出多少病床數，提供給確診患者。

「如果準備不夠到時候沒辦法住院，如果準備太多但沒那麼多人住院，就又是一個浪費，這必須要有個共識。」柯文哲說，數據統計雖然北市確診人數直線上升，但確診住院的比例卻是下降的，很感謝各大醫療院所按照他的呼籲，提高住院條件的標準，將病床留給真正需要的人。

柯文哲直言，在「防疫急門診」的規範下，讓輕症或無症狀患者在醫院外就能夠先處理妥當，不用再跟中重症或其他疾病的病患去擠醫院。「另外我們也會持續擴張防疫專責旅館，希望病人狀況有好轉時，就下轉到防疫旅館，將病床留給需要的人。」柯文哲強調，過往要病人出院不太容易，但現在還是要請大家幫幫忙，保留醫院的醫療量能。

柯文哲呼籲，希望民眾與醫院之間，大家能夠互相體諒幫忙，稱過接下來要面對到最難的一關，「這一關撐過去，我們台灣就要慢慢走向解封。」柯文哲說，在最危險的時候，大家就要互相幫忙，大家都遵守同樣的戰略，同心協力撐過去。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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