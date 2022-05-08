COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

房市／本土疫情爆衝又遇升息海嘯　專家：自住客把握良機

▲安新建經表示，房地產市場正在逐漸轉向，隨著疫情及升息腳步加速，賣方氣焰不再高張，購屋族可以把握看屋良機。（圖／安新建經提供）
▲安新建經表示，房地產市場正在逐漸轉向，隨著疫情及升息腳步加速，賣方氣焰不再高張，購屋族可以把握看屋良機。（圖／安新建經提供）

記者張勵德/綜合報導

2022-05-08 12:41:12

本土疫情持續延燒，加上央行也跟進美國聯準會升息，讓國內房地產市況迅速降溫。房地產業內專家觀察，近期看屋的人潮已明顯減少，較去年第4季量縮約2成，這讓賣方的氣焰不再高漲，有較多優質案件開出合理價，有自住需求的買方建議可擇優進場。
 
隨著近來國內確診人數不斷攀升，以明顯對房市景氣造成衝擊。安新建經業務經理張雲維指出，原本在今年初時，多數專家都預期房市年度走勢將是「量平價漲」，不料本土疫情突然再起，加上利率走升等利空因素，讓市況轉趨震盪。觀察近期市場狀況，從疫情爆發之初的3月開始，買方看屋、出手意願已降低許多，導致第1季的看屋量比去年第4季減少約2成，預期第2季還會量縮更嚴重。

我是廣告 請繼續往下閱讀
張雲維分析，目前的利空因素，除了疫情持續延燒之外，還有利率問題，全國各主要國家如美國、英國、澳洲等國的中央銀行，都陸續啟動升息，台灣也在日前跟進。但值得注意的是，美國聯準會已宣稱今年還會升息6次，台灣雖不至於完全跟進，「但全球量化寬鬆導致的資金浪潮已逐步消退，對房市必有衝擊。」這也導致房市買賣方勢力的消長。

張雲維說，去年房市大好的時候，市場完全偏向賣方，「有案子的是老大」、「擔心買不到房」的氛圍濃厚，很多案子一釋出就秒殺成交，還有買方只要看到「60分的物件」就出手追買。但時至今日市況轉趨冷清，買方也理性許多，「至少要80分的物件才願意出價」，市場正從「賣方市場」轉成「買方市場」。

張雲維建議，以現在的市況下，想要賣屋的人開價要趨於合理，才較有機會吸引買方目光焦點，甚至可以調整價格後去抓回頭客。至於有意購屋者，目前正是擇優進場的好時機，甚至過往想買卻買不到的社區或標的，可以再多關注，很有機會買到好價格。

對於未來市況發展，張雲維說，雖然利空因素如烏雲罩頂，但利多因素也還在！首先，通膨疑慮愈來愈高，房地產這類的保值標的，勢必還是抗通膨首選，置產買盤仍可期。其次，營造業界缺工、缺料的「雙缺」情況仍難解，導致興建成本仍在高檔，建商難有讓價空間，在一手市場價格未大幅調整的情況下，二手市場價格也難有顯著鬆動；整體預期，後續市況將走「價平量縮」格局。

房市／內湖科學園區土地稀缺　上市櫃法人搶插旗

房市／未來若升息1%　購屋可貸金額恐少至12%

房市／30至40歲首購直上千萬不稀奇？北台灣這幾處最明顯

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
哪對星球CP是你心中的最佳組合？

哪對星球CP是你心中的最佳組合？

繼續作答
即時
推薦閱讀