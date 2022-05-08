房市／本土疫情爆衝又遇升息海嘯　專家：自住客把握良機

隨著近來國內確診人數不斷攀升，以明顯對房市景氣造成衝擊。安新建經業務經理張雲維指出，原本在今年初時，多數專家都預期房市年度走勢將是「量平價漲」，不料本土疫情突然再起，加上利率走升等利空因素，讓市況轉趨震盪。觀察近期市場狀況，從疫情爆發之初的3月開始，買方看屋、出手意願已降低許多，導致第1季的看屋量比去年第4季減少約2成，預期第2季還會量縮更嚴重。
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張雲維說，去年房市大好的時候，市場完全偏向賣方，「有案子的是老大」、「擔心買不到房」的氛圍濃厚，很多案子一釋出就秒殺成交，還有買方只要看到「60分的物件」就出手追買。但時至今日市況轉趨冷清，買方也理性許多，「至少要80分的物件才願意出價」，市場正從「賣方市場」轉成「買方市場」。
張雲維建議，以現在的市況下，想要賣屋的人開價要趨於合理，才較有機會吸引買方目光焦點，甚至可以調整價格後去抓回頭客。至於有意購屋者，目前正是擇優進場的好時機，甚至過往想買卻買不到的社區或標的，可以再多關注，很有機會買到好價格。
對於未來市況發展，張雲維說，雖然利空因素如烏雲罩頂，但利多因素也還在！首先，通膨疑慮愈來愈高，房地產這類的保值標的，勢必還是抗通膨首選，置產買盤仍可期。其次，營造業界缺工、缺料的「雙缺」情況仍難解，導致興建成本仍在高檔，建商難有讓價空間，在一手市場價格未大幅調整的情況下，二手市場價格也難有顯著鬆動；整體預期，後續市況將走「價平量縮」格局。