Ella結婚10週年悄放閃！被兒子真心話爆擊：我不是好媽媽

女星Ella（陳嘉樺）和老公賴斯翔2012年結婚，今年迎接10週年錫婚，夫妻倆恩愛如昔，昨（5）日趁結婚紀念日享用大餐，儀式感滿滿，她在限時動態分享美味料理，還跟老公一起比了手指愛心，非常甜蜜；但向來是娛樂圈開心果的Ella，卻頗有感觸地說「常常覺得自己不是個好媽媽，明明有時間陪勁寶，卻因為工作壓力對他不耐煩，不小心對他展現負面情緒」，難得吐露當媽不容易的心聲。





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▲Ella（左）和老公賴斯翔結婚10年，於公於私都密不可分。（圖／翻攝自Ella臉書，2016.10.23）

▲Ella曬出和老公慶祝結婚10週年吃大餐，還用手指比愛心。（圖／翻攝Ella IG）

▲Ella曬出老公賴斯翔送的慶祝結婚10週年花束。（圖／翻攝Ella IG）

目前擔任選秀節目《原子少年》導師的Ella，因為疫情關係，工作時間大幅更動，居家時間變得多了，加上學校停課，5歲兒子勁寶都在家，兩人共處時間變長，摩擦也多了，容易有情緒。某次她問勁寶「有沒有討厭媽媽的時候？」孩子老實回答：「媽媽生氣的時候很討厭，因為眼睛會瞪人，心是黑色的，不過沒關係，把媽媽的心打破，然後，就會露出原來粉紅色的心」，讓她整個人被爆擊。



母親節將至，Ella坦言偶爾會有否定自己的時候，大家都是普通人，會有脆弱和負面的時候，「慶幸的是，孩子們總是可以用他們天真善良又單純的心療癒我們，他們就是我們的天使，我們最棒的母親節禮物」，而勁寶私下也會陪Ella錄製《原子少年》，哼唱選手的歌曲、跟著跳舞，蹦蹦跳跳的可愛模樣，很受工作人員喜愛，她也開明表示，勁寶如果未來想當明星，媽媽也樂見其成。

▲Ella疫情期間與兒子相處時間變多了。（圖／翻攝Ella IG）

▲Ella手藝不錯，受邀主持新節目《鴻門家宴 婆媳廚房》，左起為索艾克、鍾欣凌、Ella、李玉璽。（圖／衛視提供）

不只《原子少年》，Ella在疫情期間當起廚師，在家培養廚藝有成，拿手料理菜讓人為之驚豔，受邀主持新節目《鴻門家宴 婆媳廚房》，參賽家庭都需以丈夫、妻子與婆婆為一組單位參賽，婆媳料理變成是本季最大看點之一，被問起主持人Ella婆媳關係如何？Ella笑說：「我跟我婆婆關係真的是不錯，婆婆很溫柔，很疼愛我，拿手菜我都印象深刻，想到就流口水，雖然她長年住在馬來西亞，如果有機會來參加這個節目，我相信我們應該是沒有問題啦！」



