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美歐經濟數據不佳、美股回吐漲幅　法人指原因有三

▲美股昨（5）日四大指數均收黑，法人指出原因有三，包括經濟層面上，市場擔憂聯準會動作可能過度壓抑經濟動能，至於通膨與貨幣政策層面也有疑慮。（圖／美聯社／達志影像）
▲美股昨（5）日四大指數均收黑，法人指出原因有三，包括經濟層面上，市場擔憂聯準會動作可能過度壓抑經濟動能，至於通膨與貨幣政策層面也有疑慮。（圖／美聯社／達志影像）

記者許家禎／台北報導

2022-05-06 16:52:48

美股昨（5）日四大指數均收黑，道瓊指數跌3.1%，標普500指數跌3.6%，那斯達克指數跌5.0%，美國10年期公債殖利率再度升破3%，高估值的科技股和成長股領跌，法人指出原因有三，包括經濟層面上，市場擔憂聯準會動作可能過度壓抑經濟動能，至於通膨與貨幣政策層面也有疑慮。

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在通膨層面部分，歐盟針對俄羅斯提出第六波制裁草案，擬在半年內完全停止從俄羅斯進口石油；美國CNN報導拜登政府計劃在今年秋天購買6,000萬桶原油補充不斷消耗的戰略石油儲備，導致昨日油價再度走高，市場通膨擔憂升溫，美國10年期公債殖利率再度升破3%。

至於在貨幣政策部分，昨日英國央行年內第四次升息1碼至1%，為2009年以來最高水準，藉以應對目前的高通膨環境；英國央行警告今年通膨率高峰可能上升至10%，而經濟在通膨壓力下具有衰退疑慮，將2023年GDP預測由先前預估的成長1.25%下調至收縮0.25%。

凱基投信投資策略部主管翁毓傑指出，全球央行啟動升息循環，美歐中三大經濟體都出現隱憂，景氣能否在升息循環中實現軟著陸為市場關注焦點。但觀察美國OECD景氣領先指標連續兩個月落底翻揚，且維持在100之上，顯示美國經濟出現落底訊號，未來觀察其他區域是否能跟上美國腳步，扭轉目前悲觀的市場氛圍，將成為提振股市信心的重要因素。

目前多項經濟利空消息打壓FOMC會議後市場的樂觀情緒，近兩日股市呈現大漲大跌走勢，顯示短期投資人情緒仍較不穩定，目前維持對於第二季市場波動偏高看法。凱基未來世代關鍵收息多重資產基金經理人葉菀婷表示，透過多重資產策略分散資產配置降低風險及提升投資效率，仍會是目前建議的核心投資配置。展望後市，聯準會主席鮑爾表示在快速升息後，預期可以開始看到通膨趨於平緩，同時對於經濟軟著陸具有信心。

股票部分，凱基未來移動基金經理人馮紹榮指出，根據Refinitiv截至5/5數據顯示，S&P 500企業中已有82%企業發佈第一季財報，其中80%的企業EPS高於預期，優於過去五年平均值77%，預計第一季企業營收年增13.2%、企業獲利年增10.2%，整體表現十分亮眼。面對當前貨幣緊縮環境，企業獲利愈顯重要，在去年高基期的影響之下，今年企業獲利仍可維持雙位數成長的優質標的，將為投資首選。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

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