美歐經濟數據不佳、美股回吐漲幅　法人指原因有三

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至於在貨幣政策部分，昨日英國央行年內第四次升息1碼至1%，為2009年以來最高水準，藉以應對目前的高通膨環境；英國央行警告今年通膨率高峰可能上升至10%，而經濟在通膨壓力下具有衰退疑慮，將2023年GDP預測由先前預估的成長1.25%下調至收縮0.25%。
凱基投信投資策略部主管翁毓傑指出，全球央行啟動升息循環，美歐中三大經濟體都出現隱憂，景氣能否在升息循環中實現軟著陸為市場關注焦點。但觀察美國OECD景氣領先指標連續兩個月落底翻揚，且維持在100之上，顯示美國經濟出現落底訊號，未來觀察其他區域是否能跟上美國腳步，扭轉目前悲觀的市場氛圍，將成為提振股市信心的重要因素。
目前多項經濟利空消息打壓FOMC會議後市場的樂觀情緒，近兩日股市呈現大漲大跌走勢，顯示短期投資人情緒仍較不穩定，目前維持對於第二季市場波動偏高看法。凱基未來世代關鍵收息多重資產基金經理人葉菀婷表示，透過多重資產策略分散資產配置降低風險及提升投資效率，仍會是目前建議的核心投資配置。展望後市，聯準會主席鮑爾表示在快速升息後，預期可以開始看到通膨趨於平緩，同時對於經濟軟著陸具有信心。
股票部分，凱基未來移動基金經理人馮紹榮指出，根據Refinitiv截至5/5數據顯示，S&P 500企業中已有82%企業發佈第一季財報，其中80%的企業EPS高於預期，優於過去五年平均值77%，預計第一季企業營收年增13.2%、企業獲利年增10.2%，整體表現十分亮眼。面對當前貨幣緊縮環境，企業獲利愈顯重要，在去年高基期的影響之下，今年企業獲利仍可維持雙位數成長的優質標的，將為投資首選。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。