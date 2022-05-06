大S賣掉上億豪宅！內部裝潢曝光　網友狂讚：好想住

大S（徐熙媛）、具俊曄近期都在「台北信義」豪宅過新婚生活，她2020年5月賣掉位於信義區的上億豪宅「冠德遠見」，當時被質疑是為了拯救汪小菲的「S HOTEL」，還傳出是以原價打8折後，開價2.47億元轉手賣出，不過事後大S則透過經紀人表示是原價賣出，而此間豪宅也引發許多人好奇，那時就有網友在匿名論壇Dcard上分享內部裝潢，馬上掀起討論。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲大S豪宅內陽台。（圖／翻攝Dcard）▲大S豪宅內會議室。（圖／翻攝Dcard）網友PO出13張大S豪宅的內部圖，只見不管是客廳、廁所還是廚房都相當寬敞，從陽台望出去，可以看到許多高樓，十分壯觀，會議室內則是附有多人座位以及投影設備，陽光還從一旁的落地窗穿透進來，增添不少朝氣，此外，超大的多功能的空間也十分吸睛，可以看到大片連身鏡，不管是拍攝、練舞或是各式運動都相當合適。▲大S豪宅內多功能空間。（圖／翻攝Dcard）▲大S豪宅內浴室。（圖／翻攝Dcard）▲大S豪宅內部客廳。（圖／翻攝Dcard）▲大S豪宅內部廚房。（圖／翻攝Dcard）大S多坪數的豪宅看起來可以容納很多人，讓原PO不禁直呼：「這在裡面躲貓貓可能都找不到人了吧！我們有間30坪的房子住就偷笑了，很難想像這些社會頂層的人的房子到底多大！」貼文曝光後也引發網友狂讚「房子真的好舒適的感覺，好想住在裡面」、「浴室比我房間還大」、「這間看起來挺舒服的，簡單又有居家生活感」，不過也有人認為住很大不見得好：「光打掃就很累，除非有錢到可以請傭人。」張穎穎炫鑽戒被喊「汪嫂」 網友抓包：在張蘭豪宅？大S婚後露臉！45歲「奇蹟回春」嚇到友人 愛的刺青曝光40歲全智賢近照曝光 爆瘦、配1動作「好像許純美」