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疫情高峰將達400萬人確診　專家籲「緩上緩下」降死傷

▲專家認為，台灣模式應採「緩升緩降」方式降低死傷，屆時全台染疫總人數達400萬將至高峰。（圖／NOWnews資料照）
▲專家認為，台灣模式應採「緩升緩降」方式降低死傷，屆時全台染疫總人數達400萬將至高峰。（圖／NOWnews資料照）

記者許若茵／台北報導

2022-05-06 17:09:17

本土新冠肺炎疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（6）日預估，高峰期並不會維持到一個半月。振興醫院感染科主任李明政接受《NOWnews今日新聞》採訪時認為，台灣應採「緩上緩下」方式，屆時全台染疫總人數達400萬將至高峰，高峰前應盡速整備好醫療量能降低死傷。

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新冠肺炎疫情正在升溫，台大兒童醫院院長黃立民認為，接續天氣轉冷、變異株影響，可能會有新一波疫情再起，要至明年春季才能放鬆。中研院生醫所研究員何美鄉認為，疫情上升速度可能會較快，但下降會較慢，高峰要視NPI（非藥物介入措施）執行情況。

陳時中今於疫情記者會中回應，每年專家皆有相關警告，受到天候與變異株都可能有新一波的疫情，而就疫情高峰持續時間，國外大約都是半個月就會開始下降，但後續尾端會持續多久，各國情況有所不同。

對此，李明政指出，台灣疫情現處於爬升狀態，預計本月12日，單日確診人數就會破10萬，不過頂點的高與低，還需視人為控制狀況，人為控制若是嚴格，單日確診人數就會盤旋在10萬，但若是鬆綁，可能單日確診數就會達15萬人甚至20萬人。

李明政認為，確診總人數越多，群體免疫強，疫情下降越快，確診總人數越少，疫情下降越慢，但不論是走哪一條路，確診總人數約達到400萬人後，疫情就會下降，高峰短則維持一個月，最長兩個月，大約今年8月後，疫情有望緩和，不過他也呼籲，不論是哪一種方式，都應減少死傷，不要排擠醫療與其他疾病狀況，造成社會恐慌，應該要「緩上緩下」。

李明政進一步指出，目前除疫苗施打與檢驗量能，重要的是應該要看有無有效、副作用少的口服藥物，更重要的是要把醫療人員、醫療硬體設備準備充足，確保病房總量、篩檢量能，以免屆時疫情高峰醫療崩潰造成惡性循環。

李明政也說，高峰過後，新冠肺炎仍可能會持續存在社區，若是沒有出現更強的變異株，病毒越來越弱，病毒每年流行一次就會成為流感化，或是一年流行多次成為感冒化，相信屆時會有更有效的口服藥與次世代疫苗，就不必過於擔心。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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