教育部開放大專防疫授課演練　多校5／9起全校遠距2週

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因應防疫住宿需求調整授課模式，學校要實施全校暫停實體課程，除教職員工生應進行「自我健康監測」外，停課天數也要視實際疫情調查及風險評估結果後決定；但學校若因學生確診或居隔人數於短期內急遽增加，以致宿舍量能難以承載，則學校能針對全校實體課程進行授課方式調整並通報教育部，後續再視宿舍量能調整情形，適時恢復實體課程。
學校可進行防疫授課演練。教育部指出，為降低對學校教學、師生生活、社區環境的影響，學校進行授課防疫演練宜優先以小規模漸進為之，先利用週間上課時間，針對校內系所或課程，分批次、間隔或輪流來進行授課方式調整，無須通報教育部；學校若進行全校、全院或全系（所）的授課防疫演練，以1至2週為原則，超過2週者，須將授課防疫演練規劃先行報教育部。
教育部表示，考量目前已近學期末，為避免學生往返奔波，學校可授權授課教師於上課班級出現確診或居隔學生而須返家時，可與學生討論後，實施遠距教學至本學期末，無須報教育部，但應確保學生學習成效。
中山大學自5月5日起實施全校2週遠距教學演練，5月19日後再視疫情發展，另行公告教學實施方式；台北城市科大自5月7日至5月20日，辦理全校遠距教學演練；文化大學受疫情影響班級數已超過1/3，自5月1日至5月8日全校課程實施遠距教學，先前已採遠距之課程維持至5月22日。
位於台北市中心的「國立台灣大學系統」台灣大學、台灣師範大學、台灣科技大學3校，皆宣布5月9日起全面執行遠距教學演練2週。遠距教學期間，教師可視需求進入教室進行課程錄製或同步教學活動；實驗或實作課程若須到校操作，應將安全距離納入課程規劃考量，師生於實驗室務必確實戴口罩。
台師大指出，碩博士生學位考試能以視訊方式進行，但須依學位授予暨研究生學位考試辦法規定，經系、所務或學位學程事務會議通過，並應全程錄影存檔。
台大強烈建議期末考以線上辦理為原則，如採實體考試，應提供彈性作法給無法到考學生，如線上測驗或繳交報告等替代方式。
世新大學因校內有1/3以上科、系、所的班組有確診者或密切接觸者，原訂5月3日至9日實施線上遠距教學1週，因應疫情影響，昨天宣布，全校課程實施遠距教學延至5月16日，後續將依疫情狀況作滾動式調整。授課老師將透過課程大綱、Elearn平台或其他社群媒體公告遠距教學的授課方式，並提供教學影音內容與教材等補救教學措施，協助因疫需治療或隔離的學生。
中正大學今天公布，5月9日起實施全校遠距教學演練2週，5月23日恢復實體上課，上課方式請任課教師於教學課程平台上公告學生週知。有關實作課程（如實驗、體育等）請採取遠距教學方式進行，建議採用適當教學資源或錄製助教操作實驗的影片提供學生學習，並搭配線上討論或報告心得等方式進行，惟經教師評估後仍無法採取遠距課程教學者，得於本校恢復實體課程後再擇期補課。
中正大學表示，博、碩士班／碩專班等學位論文口試，全程戴口罩、保持安全距離，亦可採視訊方式進行，但應遵守教務處規定，提出視訊學位考試申請並核備；學校期末考週為6月11日至6月17日，若無法恢復實體考試，能採其他彈性方式（如繳交報告、線上測驗、調整百分比等）核算學期成績。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。