怒批快篩試劑分流販售　黃珊珊：中央把人民當猴子

新冠肺炎疫情在台灣持續延燒，快篩試劑的需求量也暴增。雖然指揮中心將快篩試劑的販售，改為與過去口罩一樣的「實名制」，不過大多數民眾仍抱怨買不到快篩。因此指揮中心宣布將分成「早、中、晚」3個時段開賣，不過台北市副市長黃珊珊則直言，不是分幾段分流，而是總數不足問題，更批評「如果把人民當成猴子，人民會更憤怒。」
針對快篩試劑分流販售的政策，黃珊珊今（6）日在北市防疫記者會上表示，防疫指揮官陳時中應該有聽到總統蔡英文對於快篩試劑的意見，「但我相信人民更有意見。」黃珊珊說，現在快篩試劑根本不是分幾段分流的問題，而是總數不足的問題，即使從「早上下午各排一次」改成「早中午都去排」，總數也沒有增加。
「這就是今天很多網友在說的『朝三暮四』。」黃珊珊引用成語典故，表示「給你早上三個下午四個你不滿意，那就給你早上四個下午三個？」更重話批評中央「如果把人民當猴子，我相信人民會更憤怒。」
※【NOWnews 今日新聞
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