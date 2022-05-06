《2521》金泰梨衣服分裂！百想尬上《殭屍》最美裸背班長
南韓一年一度影視盛典第58屆「百想藝術大賞」今（6日）舉行，星光大道於台灣時間下午5點10分開始，隨著政府疫情解禁政策，藝人睽違2年褪去口罩亮相紅毯。
憑著《殭屍校園》獲封「最美班長」的趙怡賢，今以連身黑色開衩禮服示人，背後採鏤空性感設計，白皙美背與修長美腿展露無遺，反觀《二十五，二十一》女主角金泰梨走可愛路線，她今全白戰袍「上下分離」，面對鏡頭不時害羞大笑，模樣十分可愛。
以《魷魚遊戲》廣被全世界認識的鄭好娟，今晚走保守路線，她穿著連身洋裝配上馬靴，一站到拍照中心點，立即拿出超模架勢擺出專業姿勢，不苟言笑的氣勢，瞬間鎮壓全場。
此外，因《二十五，二十一》飾演「小可愛」文智雄的崔顯旭，踏上紅毯彷彿「小可愛」再上身，對鏡頭擺出各種愛心姿勢；以《衣袖紅鑲邊》、《魷魚遊戲》角逐本屆電視部門「最佳男主角」的李俊昊、李政宰，則化身白馬王子現身，帥氣模樣讓攝影師快門不斷。
※【NOWnews 今日新聞
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