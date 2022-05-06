COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

《2521》金泰梨衣服分裂！百想尬上《殭屍》最美裸背班長

▲《二十五，二十一》金泰梨（右）、《殭屍校園》趙怡賢。（圖／baeksang.official tiktok）
▲《二十五，二十一》金泰梨（右）、《殭屍校園》趙怡賢。（圖／baeksang.official tiktok）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-05-06 18:32:10

南韓一年一度影視盛典第58屆「百想藝術大賞」今（6日）舉行，星光大道於台灣時間下午5點10分開始，隨著政府疫情解禁政策，藝人睽違2年褪去口罩亮相紅毯。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲趙怡賢。（圖／baeksang.official tiktok）
▲趙怡賢。（圖／baeksang.official tiktok）
▲金泰梨。（圖／baeksang.official tiktok）
▲金泰梨。（圖／baeksang.official tiktok）
憑著《殭屍校園》獲封「最美班長」的趙怡賢，今以連身黑色開衩禮服示人，背後採鏤空性感設計，白皙美背與修長美腿展露無遺，反觀《二十五，二十一》女主角金泰梨走可愛路線，她今全白戰袍「上下分離」，面對鏡頭不時害羞大笑，模樣十分可愛。

以《魷魚遊戲》廣被全世界認識的鄭好娟，今晚走保守路線，她穿著連身洋裝配上馬靴，一站到拍照中心點，立即拿出超模架勢擺出專業姿勢，不苟言笑的氣勢，瞬間鎮壓全場。

此外，因《二十五，二十一》飾演「小可愛」文智雄的崔顯旭，踏上紅毯彷彿「小可愛」再上身，對鏡頭擺出各種愛心姿勢；以《衣袖紅鑲邊》、《魷魚遊戲》角逐本屆電視部門「最佳男主角」的李俊昊、李政宰，則化身白馬王子現身，帥氣模樣讓攝影師快門不斷。

▲崔顯旭。（圖／baeksang.official tiktok）
▲崔顯旭。（圖／baeksang.official tiktok）
▲鄭好娟。（圖／baeksang.official tiktok）
▲鄭好娟。（圖／baeksang.official tiktok）
▲李俊昊（左）、李政宰。（圖／baeksang.official tiktok）
▲李俊昊（左）、李政宰。（圖／baeksang.official tiktok）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

40歲全智賢近照曝光　爆瘦、配1動作「好像許純美」

F級最美小學生「月收入100萬」！死庫水打扮可愛到冒泡

王祖賢「贅肉加肚腩」照瘋傳　網友評價一面倒

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
哪對星球CP是你心中的最佳組合？

哪對星球CP是你心中的最佳組合？

繼續作答
即時
推薦閱讀