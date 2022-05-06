獨／亞太4G吃到飽299退場　不跟進台灣之星「最後一檔」

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至於日前在網路門市獨家推出新客戶299 4G不降速吃到飽方案，還有望再現嗎？鄧美慧態度相當一致：「原先299的方案已經結束，應該也不會再推出。」以目前吃到飽最低資費388來看，也算是相當友善的價格。她說明：「以我們的角度，在爭取客戶之餘，希望維持這樣的資費，388已經夠便宜了，應該會是常態資費，目前是到5月底，但還是要看市場變化進行調整來因應。」
《NOWnews今日新聞》同時提問，如果9月成功合併後，之前亞太超低資費不綁約用戶的權益，遠傳是否跟著承接？鄧美慧回應說道：「理論上，是這樣沒錯！現階段亞太電信原有的客戶權益都會維持，意味著低資費也能繼續移轉使用權利。」但她也補充：「基本上是不會變動，但會鼓勵用戶申辦5G，才是未來趨勢。」
在合併案傳出後，亞太受到民眾大量關注，也帶動了業績成長，鄧美慧表示：「合併訊息公告後，消費者反應沒有想像中的大，這兩個月的業績多了25%。」但這波的熱度也有限，近期又慢慢恢復常態。同時也觀察到，來申辦的用戶以新用戶居多，但大多是第二個門號的使用者，吃到飽的資費並非是首選。
綜觀業者回應可得知些許端倪：1、未來應該很難見到5G低資費吃到飽的方案推出；2、低資費的4G不限速吃到飽方案應該會告別市場；3、當初申辦低資費像是11元、111元的用戶，不用擔心，理論上，合併後遠傳應該會承接下去。