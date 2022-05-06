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獨／亞太4G吃到飽299退場　不跟進台灣之星「最後一檔」

▲台灣之星推出「最後一檔」5G吃到飽599、4G吃到飽299方案，亞太電信明確表達不會跟進，宣告低資費299方案退場。（圖／亞太電信提供）
▲台灣之星推出「最後一檔」5G吃到飽599、4G吃到飽299方案，亞太電信明確表達不會跟進，宣告低資費299方案退場。（圖／亞太電信提供）

記者周淑萍/綜合報導

2022-05-06 19:17:24

台灣之星近日推出599 5G不限速上網吃到飽方案，4G更便宜，打出了299資費，市場是否會出現5G 599之亂？於此，面對同業祭出短期低資費吸引用戶，與遠傳共頻共譜5G的亞太電信行銷中心副總經理鄧美慧獨家回應《NOWnews今日新聞》，她明確表達：「目前亞太電信不會跟進！」

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鄧美慧進一步解釋，現階段，亞太與遠傳的合併就是希望有更多資源，替電信市場帶來差異化的服務，「不會積極用低資費來進攻客戶數，也是希望這個產業更加健康。」她認為，消費者應該爭取的是合理的資費，與國外相比台灣已經很便宜了。

▲亞太電信新用戶。(圖／取自亞太官網)
▲亞太電信 299 4G不降速吃到飽方案，在4月底正式退場。(圖／取自亞太官網)
至於日前在網路門市獨家推出新客戶299 4G不降速吃到飽方案，還有望再現嗎？鄧美慧態度相當一致：「原先299的方案已經結束，應該也不會再推出。」以目前吃到飽最低資費388來看，也算是相當友善的價格。她說明：「以我們的角度，在爭取客戶之餘，希望維持這樣的資費，388已經夠便宜了，應該會是常態資費，目前是到5月底，但還是要看市場變化進行調整來因應。」

▲亞太電信行銷中心副總經理鄧美慧表示：「388應該會是常態資費，目前是到5月底，但還是要看市場變化進行調整。」(圖／翻攝官網)
▲亞太電信行銷中心副總經理鄧美慧表示：「388應該會是常態資費，目前是到5月底，但還是要看市場變化進行調整。」(圖／翻攝官網)
《NOWnews今日新聞》同時提問，如果9月成功合併後，之前亞太超低資費不綁約用戶的權益，遠傳是否跟著承接？鄧美慧回應說道：「理論上，是這樣沒錯！現階段亞太電信原有的客戶權益都會維持，意味著低資費也能繼續移轉使用權利。」但她也補充：「基本上是不會變動，但會鼓勵用戶申辦5G，才是未來趨勢。」

在合併案傳出後，亞太受到民眾大量關注，也帶動了業績成長，鄧美慧表示：「合併訊息公告後，消費者反應沒有想像中的大，這兩個月的業績多了25%。」但這波的熱度也有限，近期又慢慢恢復常態。同時也觀察到，來申辦的用戶以新用戶居多，但大多是第二個門號的使用者，吃到飽的資費並非是首選。

綜觀業者回應可得知些許端倪：1、未來應該很難見到5G低資費吃到飽的方案推出；2、低資費的4G不限速吃到飽方案應該會告別市場；3、當初申辦低資費像是11元、111元的用戶，不用擔心，理論上，合併後遠傳應該會承接下去。

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