林志玲的3大不強求哲學！保持正向樂觀　等來真愛降臨

林志玲與日籍男星AKIRA在2019年結婚，為愛遠赴異鄉，和另一半甜蜜相守，經歷3年努力，在年初驚喜宣布生子喜訊，獲得全亞洲粉絲們的祝福。雖然感情生活備受注目，她始終低調不張揚，默默孕育著下一代的誕生，懷抱著「我一直堅信，只要我努力相信愛情，愛情有一天會眷顧於我。」一向正面樂觀的林志玲，把正能量分享給大眾，終獲幸福真正降臨。

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▲林志玲升格為人母，首度跨海獻聲做公益。（圖／《媽媽寶寶》雜誌提供）

林志玲的感情觀一直都是兩性網站熱愛探討的話題，難免會去比較她婚前與婚後觀念有產生怎樣的改變。翻閱各種訪談，我發現林志玲對待愛情的態度就只有三個字「不強求」，她的不強求哲學一路貫徹到結婚，始終如一。

單身時，林志玲接受時尚雜誌專訪曾言：「我所追求的一直是『真實的愛情』，我和每個女生一樣，會希望自己有美好的婚姻，可是我不會強求。我也不會活在別人的故事與劇本裡，我會在我的人生裡，寫下我自己的愛情故事。」

這是林志玲第一個「不強求」。

她會參考別人的建議、傾聽每個人的感情經歷，但不會照單全收。

就是得親身體驗呀，哪怕結果摔得滿身傷，卻是某種程度上的「不強求」。林志玲不強求完美、不犯錯的愛情，她只要真實，即便這個「真實」最後發現是枉然，但她至少經歷過，從錯誤中學會成長。

即便平凡人如我們，談戀愛時周遭難免會有雜音，多數長輩和朋友出於擔心的立場，會對你的選擇發表意見、提出質疑。但就像林志玲的概念，如果只想要一段不會受傷的感情，於是瞻前顧後，你就失去了瞭解自己的時刻。

▲林志玲發布生子消息，放了一張父母與小男孩的符號圖。（圖／林志玲IG）

林志玲第二個「不強求」，跟時間有關。

那時候的她依然單身，年紀卻來到40歲大關，在被問到會不會著急時？她回答：「不因為年齡給自己壓力，每個人都會老，我希望我是有故事的女人，我絕不會把時間當敵人，我會把它當朋友。」

當把「時間」這回事看得很淡，人就自然而然不著急了。女人與男人不同，我們有生理上的限制，超過35歲生小孩就會變得格外辛苦，但這無形便成為某種難以突破的坎，制約住我們。

有些女人是真的希望有孩子的，她們會擔心35歲再不結婚，就沒有這個身體資本去達成「生子」的願望。這時候，有人會建議凍卵，但凍卵費用高昂，不是人人能負擔得起。可是若要她們去「看淡」生不出小孩這件事，對一些女人們來說，簡直難如登天。

▲AKIRA和林志玲去年在日本和體拍攝雜誌，非常恩愛。（圖／ELLE雜誌提供）

所以這時候「內心的排序」就很關鍵。

如果妳認為生小孩比一段美好的婚姻重要，那麼這時遇到一個還算看對眼的對象，就去結婚吧！反正妳的願望是「生小孩」（這真的沒有不好，每個人的排序都不一樣），最重要地，是妳得為這個選擇負責。

換言之，假設你是希望有一個幸福的婚姻關係，確實就得花時間去觀察和磨合，還要加上等待，畢竟緣分不是想遇到就能遇到的，但這時妳就得承受生理條件限制下、很可能無法生子的結果。

林志玲之所以不再強求時間，想必是基於對自身狀況的了解。

她想要一段美好的婚姻，勝過於求子這件事（但志玲姊姊經濟環境很好，自然有錢凍卵，這是我們也要想進去的，而這想必她自己也考慮完了）

這就回到了我一直在講的：人要「認識自己」，才能理清楚很多事情在你心裡的排序，做出符合自身需求的選擇。

▲林志玲在愛情裡不將就，終於遇到合適的人。（圖／林志玲工作室提供）

林志玲第三個不強求，是婚後她接受媒體訪問，聊起「婚姻」。

她坦言婚姻是一門學問，對待婚姻問題的態度更是關鍵。「愛情沒有標準答案，也沒有參考書，別人的經驗未必可以借鑑，但是卻可以在愛情的經歷中獲得成長。」