今日來講股／美啟動縮表、流動性急收斂 資金恐持續外流
美國聯準會（Fed）4日一如預期升息2碼並釋出6月縮表計畫，針對外界擔心會有更激進的升息動作，Fed主席鮑爾持保守態度，使美股四大指數急拉，但沒想到隔一天美股卻遭血洗。有分析師指出，縮表確實是「大魔王」，因為不再「印鈔票」，市場上少了許多熱錢，外資在新興市場利差與匯差都賺不到，因此當然加速回流美國，進而造成台股屢屢成為外資提款機。
豐彥財經分析師謝晨彥表示，這次美國的緊縮政策，先從減少購債開始，再來是升息與縮表。減少購債可以想像是，「我小孩以前在外面的債務都是我處理的，但現在我不幫他處理了」。而升息就是人家借他的錢，變成要調高利息。至於縮表則是「停止對小孩的金援」，這有兩種方法，一是斷絕金援，另一種則是要把以前資助過他的金額收回來，因此縮表手段是相對重一點。
謝晨彥說，所謂縮表就是要縮減他的資產負債表，也就是說不再創造資金、不再印鈔票，一旦不印鈔票，就沒有更多流動性的資金進入到市場上。他指出，以往貨幣寬鬆政策撒錢，會產生乘數效果，同樣的把錢收回來也會產生乘數效果，也就是銀行要求他的客戶還錢，他的客戶就會再要求欠錢的客戶還錢，一連串的連鎖反應會導致市場流動性會急速收斂，這就是為什麼大家都說縮表是一個大魔王的原因。
謝晨彥說，從疫情以來，持續性的寬鬆政策創造了非常大的流動性資金，因為當時美元利率是低的，因此造成錢都往外到世界各地，等於可以賺到利差，同時又因為美元弱勢，因此也能賺到匯差，所以台股過去有段時間被外資炒起來。
而如今升息、縮表了，市場等於沒了熱錢，熱錢勢必要回到他原來的地方，也就是美國。謝晨彥說，這時候市場會思考兩件事情，熱錢賺不了利差，再加上美元持續升值，資金當然加速回流美國，享受美元升值的優勢，因為「等於不用承受任何波動的風險，又可以賺到美元的強勢」，這也是為何近期外資持續賣壓台股，造成台股負面壓力的最主要原因。
※【NOWnews 今日新聞
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