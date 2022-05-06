耳鼻喉科結合中醫科　創新療法舒緩鼻不適

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嘉義長庚醫院吳清源中醫師表示，生理食鹽水洗鼻是一種針對鼻炎、鼻竇炎、鼻腔手術等常用的居家照護方法，除了可以將鼻腔中沾附的細菌、灰塵或過敏原等清除掉，更能緩解鼻腔不適的症狀。
而傳統的生理食鹽水味道較為苦澀，洗鼻過程中亦有刺激感、痠悶、甚至窒息感，常造成病人不適，且食鹽水洗鼻後，雖然症狀稍有緩解，但仍容易復發，這些都是食鹽水洗鼻有待克服的困難。
耳鼻喉科聯手中醫科 研發「中藥洗鼻液」
過敏性鼻炎在中醫稱為「鼻鼽」，一般中醫治療過敏性鼻炎患者，多先予以「驅邪扶正」，先以解表藥將風寒邪氣趕出體外，再加入補益藥扶養正氣，提升免疫力，減少過敏再發；然而，現在又多了一種過敏性鼻炎的創新療法可供患者選擇。嘉義長庚醫院結合了耳鼻喉科與中醫科的合作研究，共同研發出「中藥洗鼻液」，將常用於治療鼻炎的蒼耳散、辛夷散、十全大補、小青龍湯等中藥材，在分子生物實驗室進行提煉，經證實相關方藥具有抑制過敏效果且無毒性副作用後，再挑選適合的藥物組合進行人體試驗，制定出一套洗鼻SOP，克服傳統食鹽水洗鼻的缺點，並獲得極佳的療效。
使用中藥洗鼻 改善過敏症狀
在臨床實驗中發現，過敏性鼻炎的病人使用中藥洗鼻4週，不僅能改善打噴嚏、鼻涕倒流等現象，連帶睡眠品質也有明顯提升。同時利用內視鏡檢查鼻腔，也觀察到使用中藥洗鼻液患者鼻腔內的腫脹跟分泌物改善的幅度都優於其他傳統的鹽水洗鼻或是加入類固醇的鹽水洗鼻，改善令人困擾之鼻過敏的情形。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53597
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