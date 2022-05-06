《殭屍校園》《魷魚遊戲》百想全輸！最美女新人得獎傻眼
南韓一年一度影視盛典第58屆「百想藝術大賞」今（6日）台灣時間6點45分舉行，隨著政府疫情解禁政策，典禮睽違2年開放觀眾入場，頒獎、入圍者皆戴好口罩觀禮。今晚首頒「電視部門」最佳男女新人獎，分別由《D.P：逃兵追緝令》具教煥、《神探具景伊》金慧峻拿下。
《D.P：逃兵追緝令》的具教煥、申承浩一起入圍本屆電視部門「最佳男新人」，最終具教煥擊敗夥伴，以及《殭屍校園》劉仁秀、《二十五，二十一》崔顯旭、《羽球少年團》陳俊翔等強勁對手，具教煥上台領獎前，該劇主演丁海寅給予深深擁抱，申承浩也恭喜對方得獎。
今年「最佳女新人」入圍者來勢洶洶，最被看好的《殭屍校園》李瑜美、《魷魚遊戲》鄭浩妍全落獎，本屆女新人由《神探具景伊》金慧峻拿下，當金慧峻聽到唱名時，她嚇到摀住嘴巴，上台發表感言不斷哽咽顫抖。
※【NOWnews 今日新聞
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