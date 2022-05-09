今日來講股／台股跌不停！專家教看「止跌訊號」找機會

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謝晨彥說，原本市場就在空頭中，所以期望有止跌訊號發生，但若這個止跌訊號沒有延續力的時候，大家對於市場恐慌的氛圍會很快回來。這很像在多頭的時，一根黑K下去，第二天紅K回來，大家就不怕。同樣，現在在空頭，一根紅K上來，但沒有第二根、第三根，反而還接了黑K，這會讓賣的人、買的人都被嚇到，加深不安的情緒。
謝晨彥指出，現在聯準會升息與縮表都出來了，接下來就是6月，聯準會不會因為股市跌多跌深就捨不得升息，因為目前還是會將重點放在解決居高不下的CPI（消費者物價指數），尤其目前畢竟美國就業狀況是OK的。那你說股市在跌什麼？就是反映企業營運面！
他說，全球高通膨、消費需求減弱，因此景氣呈現下滑跡象，企業公司並不會因為一時營收一跌就裁員或掉訂單，但這個效應會慢慢發揮出來，至少還要3到6個月，因此可以預期至少3個月的時間，股市可能都會呈現震盪整理，尤其最重要的關鍵在中國大陸實施封控，物流也受到影響，如果6月還沒有解封，那麼要怎麼處理年底聖誕節消費旺季的訂單？
謝晨彥指出，原本民眾因為物價上漲而減低了消費力，廠商一定要等著聖誕節促銷，把買氣做回來，多少加減賺一點，還可以創造現金流，但如果中國大陸封控影響出貨，這個問題就會變得很大，因此對產業面就得相對保守，不能太過樂觀，畢竟目前產業的變數其實還是相當多。
謝晨彥表示，如果投資人本身已經大幅度縮減手上的持股比例的話，現階段反而可以找買點，因為利空淬煉下，底部會出現，畢竟產業的發展還是持續，像是電動車、電池、綠電、生技、伺服器產業的發展，最近都是相對抗跌的。尤其接下來要公布4月營收，大家可以觀察企業在公布營收之後，有沒有營收下滑，但股價沒跌的，如果有，這就是止跌訊號。
謝晨彥說這個止跌訊號，不用管技術面、也不用管籌碼面外資有沒有買。看到止跌訊號時，只剩下要從對的產業中去找到價值被低估的，像上述所提的電動車、電池、綠電、生技、伺服器等產業，從中找到本益比低的，其實現在很多本益比都低於10倍，強調不用管大盤位階！
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。