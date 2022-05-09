COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

今日來講股／台股跌不停！專家教看「止跌訊號」找機會

▲有分析師要教大家如何看「止跌訊號」，而看到「止跌訊號」後，就得從對的產業中找到價值型股票，其中也包含本益比低的個股。（圖／NOWnews資料照）
▲有分析師要教大家如何看「止跌訊號」，而看到「止跌訊號」後，就得從對的產業中找到價值型股票，其中也包含本益比低的個股。（圖／NOWnews資料照）

記者許家禎／台北報導

2022-05-09 08:30:00

台股昨（6）日受到美股主要指數大跌拖累，通膨及升息相關議題再度成為市場擔憂焦點，終場大跌287.92點，收在16408.20點，成交值2503.35億元，周線連二黑。對於近期股市震盪，到底該如何操作？有分析師要教大家如何看「止跌訊號」，而看到「止跌訊號」後，就得從對的產業中找到價值型股票，其中也包含本益比低的個股。

我是廣告 請繼續往下閱讀
豐彥財經分析師謝晨彥表示，日前聯準會升息的結論出來時，跟市場預期相符，聯準會態度也沒有更鷹派，因此美股走高，但沒想到隔一天卻重摔倒地，他認為這其實在反映企業面本身，也就是目前市場上擔心企業第二季、第三季營收獲利可能受到不小影響。

謝晨彥說，原本市場就在空頭中，所以期望有止跌訊號發生，但若這個止跌訊號沒有延續力的時候，大家對於市場恐慌的氛圍會很快回來。這很像在多頭的時，一根黑K下去，第二天紅K回來，大家就不怕。同樣，現在在空頭，一根紅K上來，但沒有第二根、第三根，反而還接了黑K，這會讓賣的人、買的人都被嚇到，加深不安的情緒。

謝晨彥指出，現在聯準會升息與縮表都出來了，接下來就是6月，聯準會不會因為股市跌多跌深就捨不得升息，因為目前還是會將重點放在解決居高不下的CPI（消費者物價指數），尤其目前畢竟美國就業狀況是OK的。那你說股市在跌什麼？就是反映企業營運面！

他說，全球高通膨、消費需求減弱，因此景氣呈現下滑跡象，企業公司並不會因為一時營收一跌就裁員或掉訂單，但這個效應會慢慢發揮出來，至少還要3到6個月，因此可以預期至少3個月的時間，股市可能都會呈現震盪整理，尤其最重要的關鍵在中國大陸實施封控，物流也受到影響，如果6月還沒有解封，那麼要怎麼處理年底聖誕節消費旺季的訂單？

謝晨彥指出，原本民眾因為物價上漲而減低了消費力，廠商一定要等著聖誕節促銷，把買氣做回來，多少加減賺一點，還可以創造現金流，但如果中國大陸封控影響出貨，這個問題就會變得很大，因此對產業面就得相對保守，不能太過樂觀，畢竟目前產業的變數其實還是相當多。

謝晨彥表示，如果投資人本身已經大幅度縮減手上的持股比例的話，現階段反而可以找買點，因為利空淬煉下，底部會出現，畢竟產業的發展還是持續，像是電動車、電池、綠電、生技、伺服器產業的發展，最近都是相對抗跌的。尤其接下來要公布4月營收，大家可以觀察企業在公布營收之後，有沒有營收下滑，但股價沒跌的，如果有，這就是止跌訊號。

謝晨彥說這個止跌訊號，不用管技術面、也不用管籌碼面外資有沒有買。看到止跌訊號時，只剩下要從對的產業中去找到價值被低估的，像上述所提的電動車、電池、綠電、生技、伺服器等產業，從中找到本益比低的，其實現在很多本益比都低於10倍，強調不用管大盤位階！

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

財經小辭典／Fed升息又預告縮表　啥是縮表？有何影響？

Fed升息與縮表　緊縮步調符合預期、市場樂觀解讀

今日最聚焦／後疫新思維！企業去中心化　震盪布局中長期

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
哪對星球CP是你心中的最佳組合？

哪對星球CP是你心中的最佳組合？

繼續作答
即時
推薦閱讀