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承諾本月有1億劑快篩　蔡英文：若確診致死率0.02%勿恐慌

▲總統蔡英文表示，請大家隨時注意最新的防疫資訊和指引，要繼續團結，戒慎而不恐慌，就一定能克服這波疫情的挑戰。（圖／總統府提供）
▲總統蔡英文表示，請大家隨時注意最新的防疫資訊和指引，要繼續團結，戒慎而不恐慌，就一定能克服這波疫情的挑戰。（圖／總統府提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-05-06 19:48:062022-05-06 19:52:24

總統蔡英文今（6）日以錄影方式針對防疫工作發表談話。她指出，因應這一波台灣流行的Omicron變異株，指揮中心開始調整各項防疫措施，只要做好準備，就能夠克服疫情的威脅，請大家不用驚慌；這個月台灣預計取得1億劑左右的快篩試劑，供應將會越來越穩定，請國人隨時注意最新的防疫資訊和指引，「我們要繼續團結，戒慎而不恐慌，一定能克服這波疫情的挑戰」。

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蔡英文表示，對抗疫情這場仗，台灣已經打了2年多，過程中的每個階段，因為有大家的一起努力，關關難過關關過，一路走到現在這個最具挑戰的時刻。而要獲得最後的勝利，重返正常生活，面對不斷變異的病毒特性，因應策略不能一成不變，一定要從病毒的特性來下手。

蔡英文指出，這一波台灣流行的Omicron變異株，它的特性是傳播力強，但因為多數國人都完成了疫苗的接種，因此重症率低。從今年初到昨日，大約有99.75%左右的確診者是輕症或無症狀。所以，指揮中心開始調整各項防疫措施。一方面降低疫情對大家生活的衝擊，另一方面，也讓醫療系統專注於有重症風險者的治療，並且維持醫療的整體能量。

蔡英文說，現在針對輕症或無症狀確診者，各縣市已經陸續推動居家照護，家用快篩試劑實名制也已經上路。大家現在對於購買快篩試劑感到不方便，政府會持續增加快篩試劑的供貨量，在這個月預計取得1億劑左右的快篩試劑，供應將會越來越穩定。所以拜託大家不要囤積，也不要過度恐慌；並且依照指引，盡可能地在有需要的時候，再使用快篩。

蔡英文表示，行政院也已經和業者協調會在目前疫情風險較高的北北基桃，優先增加出貨到市面上方便的通路，讓這些地區的民眾可以在急用時方便購買，最快下週就會陸續增加鋪貨。面對PCR需求的增加，政府一方面請地方政府設置社區篩檢站，另一方面請醫院加開防疫門診，也規劃與基層診所合作，擴大採檢量能。

另外，蔡英文提到，6至11歲兒童疫苗已經陸續開打，政府積極採購了莫德納和輝瑞BNT疫苗，提供家長更多的選擇，一起照顧孩子的健康。她表示，要向每一位照顧身邊家人的國人說一聲，辛苦了，謝謝你。因為大家的一起努力，台灣終於走到這個最後的階段。

蔡英文表示，現在是2022年5月，參考其他國家疫情發展的經驗以及專家的預估，在疫情即將告一段落之前，確診人數也會持續增加，但大家不用擔心。因為前一個階段守得很好，國人全力施打疫苗，做好各項自主防疫，今年初到昨天，確診的重症率大約是0.03%，致死率是0.02%，中症率大約是0.22%，疫情的健康風險相對較低。這也代表了只要做好準備，就能夠克服疫情的威脅，請大家不用驚慌。

蔡英文說，疫情的最後這個階段，請大家持續落實戴好口罩、勤洗手等等防疫習慣，還沒有打滿三劑疫苗的國人，盡快去打，做好自身健康管理，大家用最周延的準備來度過疫情的考驗。

最後，蔡英文表示，面對疫情的變化，請大家隨時注意最新的防疫資訊和指引，要繼續團結，戒慎而不恐慌，就一定能克服這波疫情的挑戰。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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