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報稅季來了！資安專家3點提醒　避免個資外洩

▲迎接報稅季，資安專家3點提醒，避免個資外洩。(圖／廠商提供)
▲迎接報稅季，資安專家3點提醒，避免個資外洩。(圖／廠商提供)

記者周淑萍/綜合報導

2022-05-07 12:00:00

報稅季開跑，近年來報稅方式持續轉向數位化，今年手機報稅方式也升級到「手機報稅2.0」，民眾只要透過手機就能輕鬆完成申報及繳稅。網路資安廠商趨勢科技提醒，網路不肖份子看準民眾受疫情影響，可能會提高使用網路與手機報稅意願，趁勢搶搭報稅季議題，試圖以各類詐騙等不法方式騙取機密個資，民眾切勿掉以輕心。

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根據趨勢科技統計，光是去年就偵測到6.6萬多起個資外洩事件，其中有高達418億組用戶個資遭外洩，而最常遭外洩的用戶個資依序是電子郵件 (88.7%)、密碼 (62.8%)、姓名 (38.9%) 、手機號碼 (33.8%) 及使用者名稱 (33.7%)。

趨勢科技分享3要點，幫助民眾遠離個資詐騙陷阱：

1「不」點擊來路不明的網址，一律從官方網站登入網路報稅系統

看準報稅季時機，駭客可能透過各式網路釣魚的手法騙取民眾個資，例如寄送假冒政府單位的電子郵件或簡訊，誘騙民眾點擊惡意連結，或是偽造看似與真實官網相似的山寨版網站，讓民眾誤以為真而陷入釣魚網站。趨勢科技提醒網路申報所得稅時，務必從財政部的官方網站進入，不要點選其他來源的網址進行報稅。

2「不」使用公共Wi-Fi 網路報稅

隨處可見的公共Wi-Fi實際上是駭客常用於竊取個資的伎倆之一，由於任何人都可以連上公共Wi-Fi，因此若Wi-Fi安全設定不夠嚴謹，駭客能夠輕易側錄公共Wi-Fi上傳輸的資料。趨勢科技建議民眾在網路報稅時，盡量不要使用公共Wi-Fi，如果要使用，建議搭配使用VPN以避免資料外洩。

▲趨勢科技。(圖／廠商提供)
▲手機報稅應避免使用公共Wi-Fi網路報稅。(圖／廠商提供)
3「不」設定相同重複的密碼，建議使用強密碼並啟用雙因子認證 (2FA)

報稅資料中包含許多重要個資，例如姓名、身份證字號、地址等，一旦其中有幾項個資外洩，駭客就可以利用外洩的個資駭入被害者的其他重要帳號，甚至變更密碼並加以劫持帳號。為了保護帳號安全性，建議啟用雙因子身份認證 (2FA)，使駭客較難進行未授權的存取動作，同時使用強度高且難以破解的密碼，降低個資外洩的風險。

為了降低個資外洩風險，除了採用上述三步驟，建議民眾可以使用PC-cillin 2022 雲端版強化防護，透過專業的資安工具保護網路報稅安全性。即日起至6/30前，購入三台下載版的PC-cillin 2022雲端版，登錄就送500元7-11電子禮券，還加碼抽PS5。

▲趨勢科技。(圖／廠商提供)
▲可透過資安工具保護網路報稅安全性。(圖／廠商提供)

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