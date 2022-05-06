COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

高國華坐牢被扒光！獄友霸凌逼聞屁　天天淚水往肚裡吞

▲高國華（右）因高知名度遭獄友惡整。（圖／翻攝Z.Media震傳媒）
▲高國華（右）因高知名度遭獄友惡整。（圖／翻攝Z.Media震傳媒）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-05-06 20:54:28

66歲「補教天王」高國華2014年因為炒股，服刑1年8個月，昨（5日）他在黃光芹節目《新聞不芹菜》談到牢房生活，入獄第一天就全身脫光，和7個獄友同房，當時中秋節加菜，獄友起鬨要吃柚子放屁，比誰的屁最臭，「連我都要過去聞，還真臭。」黃光芹問難道獄友不知他是高國華？他嘆：「當然知道，更是要好好整你，不去聞還要過生活嗎，其他7個人欺負你一個，天天淚水往肚子裡吞。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲高國華（右）談到爸媽淚水潰堤。（圖／翻攝Z.Media震傳媒）
▲高國華（右）談到爸媽淚水潰堤。（圖／翻攝Z.Media震傳媒）
高國華全盛時期開了8家補習班，因為官司全部倒光光，高國華賣了3棟房子資遣員工、支付贍養費，連大安區「祖厝」都保不住，後來是第一任妻子何廷芳出面買回去，留給兩人的兒子，高國華出獄後沒有房產，月花2萬多元房租，窩在10坪房子裡。

高國華靠線上英文課程東山再起，最熱銷的「考前20周」課程原價1萬5，高國華打折賣8000元，賣到中南部和大陸市場，賣出2萬多套課程，收入保守估計1.6億元，黃光芹問花多少時間，高國華坦言：「一個月不到。」業績嚇嚇叫。

▲蔡郁璇（左）指控前夫高國華未付贍養費，也不關心女兒。（合成圖／翻攝自蔡郁璇、陳子璇臉書，2017.02.13）
▲高國華（右圖右）賣光3棟房，賠蔡郁璇（左）贍養費。（合成圖／翻攝自蔡郁璇、陳子璇臉書）
高國華因為人生跌倒過，行事作風變得保守，他哽咽說：「我每天早上上山掃爸媽墓園，這十年來我一直覺得很對不起父母，一直鬧這種新聞，被消遣到難以翻身，我每天上香跟他們講話，跟告解一樣，不管他們聽到聽不到，沒有中斷過一天。」因為這樣他也從86公斤暴瘦到75公斤。

大S賣掉上億豪宅！內部裝潢曝光　網友狂讚：好想住

瓊瑤童星「小婉君」41歲長這樣　高EQ回應外貌變化

網美上課「沒穿內衣」自拍　教室後方還有學生

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
哪對星球CP是你心中的最佳組合？

哪對星球CP是你心中的最佳組合？

繼續作答
即時
推薦閱讀