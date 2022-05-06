高國華坐牢被扒光！獄友霸凌逼聞屁 天天淚水往肚裡吞
66歲「補教天王」高國華2014年因為炒股，服刑1年8個月，昨（5日）他在黃光芹節目《新聞不芹菜》談到牢房生活，入獄第一天就全身脫光，和7個獄友同房，當時中秋節加菜，獄友起鬨要吃柚子放屁，比誰的屁最臭，「連我都要過去聞，還真臭。」黃光芹問難道獄友不知他是高國華？他嘆：「當然知道，更是要好好整你，不去聞還要過生活嗎，其他7個人欺負你一個，天天淚水往肚子裡吞。」
高國華全盛時期開了8家補習班，因為官司全部倒光光，高國華賣了3棟房子資遣員工、支付贍養費，連大安區「祖厝」都保不住，後來是第一任妻子何廷芳出面買回去，留給兩人的兒子，高國華出獄後沒有房產，月花2萬多元房租，窩在10坪房子裡。
高國華靠線上英文課程東山再起，最熱銷的「考前20周」課程原價1萬5，高國華打折賣8000元，賣到中南部和大陸市場，賣出2萬多套課程，收入保守估計1.6億元，黃光芹問花多少時間，高國華坦言：「一個月不到。」業績嚇嚇叫。
高國華因為人生跌倒過，行事作風變得保守，他哽咽說：「我每天早上上山掃爸媽墓園，這十年來我一直覺得很對不起父母，一直鬧這種新聞，被消遣到難以翻身，我每天上香跟他們講話，跟告解一樣，不管他們聽到聽不到，沒有中斷過一天。」因為這樣他也從86公斤暴瘦到75公斤。